Реклама
Прямой эфир
Здоровье
Психолог назвала способы справиться с предновогодним стрессом
Экономика
Курс евро опустился ниже 100 рублей впервые с 21 декабря
Политика
Политолог предрек заморозку США финансирования Украины из-за потери интереса
Мир
Латвийские власти намерены выселить из страны 1213 россиян
Экономика
Аналитик назвал позитивным отмену ЦБ комиссии для банков за переводы в СБП
Экономика
Самолет МС-21 получил одобрение на полеты с максимальным числом пассажиров
Общество
Вильфанд предрек открытие горнолыжного сезона в Сочи раньше обычного
Армия
ВС РФ сбили три украинских самолета Су-25 в зоне спецоперации
Общество
Синоптик спрогнозировала понижение температуры до –20 градусов в январе в Москве
Армия
ВС РФ уничтожили до 230 военных ВСУ на донецком направлении
Общество
Путин провел встречу с главой «Ростеха» Чемезовым
Интернет и технологии
Аналитики сообщили о росте российского рынка услуг связи
Политика
В Совфеде назвали требование Киева Западу выделить денег шантажом
Здоровье
Гастроэнтеролог рассказал о правильном начале застолья на Новый год
Общество
В Воронежской области возбудили дело по факту покушения на убийство бизнесмена
Сюжет:

Политолог предрек заморозку США финансирования Украины из-за потери интереса

Политолог Мартынов: США постепенно заморозят помощь Киеву из-за потери к интереса
0
Фото: Global Look Press/Tech. Sgt. J.D. Strong II
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов предположил в разговоре с «Известиями» 28 декабря, что США постепенно будут замораживать финансирование Киева из-за полной потери интереса к украинскому конфликту.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон предоставит Киеву последний в этом году пакет помощи на $250 млн, добавив, что новых траншей не будет до тех пор, пока конгресс не одобрит выделение на эту цель новой суммы денег.

«Хочу обратить внимание, что с каждым разом цифра становится всё меньше. Сперва там были сотни миллиардов, потом десятки миллиардов, потом миллиарды, теперь пара сотен миллионов. То есть это явная отрицательная динамика — потеря интереса и возможности у администрации [президента США Джо] Байдена тратить деньги на эту бессмысленную историю. Думаю, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать, по крайней мере пока Байден находится у руля. Но предполагаю, что потихонечку они будут замораживать всю помощь», — считает Мартынов.

По его словам, на сегодняшний день украинский кейс явно носит токсичный характер для Байдена, а деньги, предоставленные Украине, можно было потратить на более полезные вещи для самих американцев, нежели «выбрасывать их в трубу».

Дураков мучат: у Запада кончились деньги и оружие для Украины
Страны, наиболее активно поддерживающие режим Зеленского, вынуждены решать собственные политические и финансовые проблемы

Ранее, 21 декабря, Блинкен заявлял, что постоянная поддержка Вашингтона имеет решающее значение для Киева. Также он сказал, что у США есть четкий план развития Украины без той финансовой поддержки, которую приходится оказывать стране сейчас.

До этого, 19 декабря, официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил о невозможности оказания помощи Украине в обход конгресса США. По его словам, у Вашингтона нет «волшебного горшочка», откуда можно было бы черпать помощь Киеву без решения конгресса о дополнительном финансировании.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023