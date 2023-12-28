Политолог предрек заморозку США финансирования Украины из-за потери интереса

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов предположил в разговоре с «Известиями» 28 декабря, что США постепенно будут замораживать финансирование Киева из-за полной потери интереса к украинскому конфликту.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон предоставит Киеву последний в этом году пакет помощи на $250 млн, добавив, что новых траншей не будет до тех пор, пока конгресс не одобрит выделение на эту цель новой суммы денег.

«Хочу обратить внимание, что с каждым разом цифра становится всё меньше. Сперва там были сотни миллиардов, потом десятки миллиардов, потом миллиарды, теперь пара сотен миллионов. То есть это явная отрицательная динамика — потеря интереса и возможности у администрации [президента США Джо] Байдена тратить деньги на эту бессмысленную историю. Думаю, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать, по крайней мере пока Байден находится у руля. Но предполагаю, что потихонечку они будут замораживать всю помощь», — считает Мартынов.

По его словам, на сегодняшний день украинский кейс явно носит токсичный характер для Байдена, а деньги, предоставленные Украине, можно было потратить на более полезные вещи для самих американцев, нежели «выбрасывать их в трубу».

Ранее, 21 декабря, Блинкен заявлял, что постоянная поддержка Вашингтона имеет решающее значение для Киева. Также он сказал, что у США есть четкий план развития Украины без той финансовой поддержки, которую приходится оказывать стране сейчас.

До этого, 19 декабря, официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил о невозможности оказания помощи Украине в обход конгресса США. По его словам, у Вашингтона нет «волшебного горшочка», откуда можно было бы черпать помощь Киеву без решения конгресса о дополнительном финансировании.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.