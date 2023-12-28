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Самолет МС-21 получил одобрение на полеты с максимальным числом пассажиров

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Фото: РИА Новости/Виталий Невар
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Новый российский самолет МС-21 получил сертификат Росавиации на перевозку максимального количества пассажиров, предусмотренного конструкцией. Речь идет о 211 человек. Об этом 28 декабря сообщается на сайте Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Испытания самолета подтвердили соответствие нормам авиабезопасности. Они проводились на борту с максимально плотной компоновкой пассажирского салона, отмечается в сообщении. С воздушного судна успешно эвакуировалось 211 «пассажиров», а также члены экипажа.

Как ожидается, сертификат позволит поставлять авиакомпаниям самолеты МС-21 во всех вариантах компоновки, включая самую вместительную, отметил гендиректор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский.

МС-21 — это отечественный среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения, вмещающий до 211 человек. Он ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок и создается на базе новейших разработок в области авиастроения.

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Ранее, 22 ноября, стало известно, что ОАК планирует произвести 270 пассажирских самолетов МС-21 до 2030 года. Кроме того, за этот же период будет создано 142 самолета SJ-100, 115 Ту-214 и 70 единиц Ил-114.

До этого, 11 сентября, «Яковлев» и авиакомпания «Аврора» подписали соглашение о намерениях на поставку 10 самолетов МС-21 с 2027 по 2030 год. Так, первые два самолета планируется поставить до конца 2027 года. Затем лайнеры передадут поэтапно до 2030 года.

В конце августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство рассмотрит пакет мер помощи авиастроительной отрасли, направленный на расширение производства МС-21.

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