Горячая точка мира

Обычно под Новый год принято подводить итоги и строить планы на будущее, но в случае Тайваня реальное стратегическое планирование возможно лишь в начале следующего года — после проведения выборов главы администрации и в Законодательный юань 13 января.

Несмотря на то что представители правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) достаточно уверенно удерживают лидерство, предвыборная борьба на Тайване развивается в конкурентной среде и ее сложно считать полностью заранее предопределенной. Остров уже пережил выбывание из гонки одного из кандидатов — тайваньского предпринимателя и миллиардера, основателя кампании Foxconn Терри Гоу. В конце ноября со скандалом разрушилась объявленная ранее коалиция между Гоминьданом и Тайваньской народной партией (ТНП). Помимо внутренних факторов серьезное влияние на ход кампании оказывает повышенное внимание к ней со стороны Вашингтона и Пекина, которые регулярно подозревают друг друга во вмешательстве в выборы.

Политическая борьба на Тайване традиционно строится на соперничестве между Гоминьданом и Демократической прогрессивной партией, то есть между «синей» и «зеленой» коалициями (по цвету флагов ключевых партий). В этом году ДПП представляет нынешний заместитель главы администрации Лай Циндэ, а Гоминьдан — Хоу Юи, мэр Нового Тайбэя, одной из крупнейших и самых населенных агломераций острова. Основным пунктом размежевания позиций сторон служит вопрос о статусе Тайваня: «синий» лагерь выступает за налаживание отношений острова с материковым Китаем, в то время как «зеленый» ассоциируется с отстаиванием независимости Тайваня.

В 2019 году в политической жизни Тайваня появился и стал наращивать свое влияние другой серьезный игрок — Тайваньская народная партия (ТНП), которая формально не состоит в коалиции ни с одной из двух партий и занимает промежуточную позицию (иногда ее называют белой). В текущей предвыборной гонке ТНП во главе с ее лидером и основателем Кэ Вэньчжэ уверенно держит третью позицию, что значительно влияет на распределение политических сил, забирая часть голосов у фаворитов.

Еще одной альтернативой, как уже упоминалось ранее, выступал тайваньский основатель компании Foxconn Терри Гоу, однако 24 ноября он снял свою кандидатуру, объяснив это тем, что «жертвует собой в интересах Китайской Республики». По неофициальной версии, это произошло из-за политического давления и стремления избежать размывания голосов оппозиции (в апреле Терри Гоу анонсировал, что будет выдвигать свою кандидатуру от партии Гоминьдан, однако в итоге они представили другого кандидата). В западных СМИ широко обсуждалось вероятное экономическое давление со стороны КНР, поскольку инициированное Китаем повышение тарифов напрямую касается компании Foxconn, также публиковалась информация о возможном изъятии некоторых активов.

Любопытной деталью может быть и гендерный состав участников кампании: два из трех действующих кандидатов в «президенты» предлагают на должность своих заместителей женщин. Сьяу Бикхим со стороны ДПП — представитель Тайваня в США, что в плане политических последствий связывают с сохранением прочных связей с Вашингтоном со стороны потенциального руководства острова. У Синьин, представляющая ТНП, — юрист, при этом она занимала должность вице-президента фирмы Shin Kong Life Insurance Co (также известна как дочь бывшего главы финансового холдинга Hsin Kong Financial Holding Co). Интересно, что у снявшего свою кандидатуру Терии Гоу в качестве его заместителя также была заявлена женщина — актриса и писательница Лай Пэйся.

Недавние опросы общественного мнения демонстрируют, что разрыв между основными кандидатами на пост главы администрации не фундаментален, даже если брать во внимание разные данные. Согласно статистике ассоциации Форума круглого стола по обе стороны пролива, опубликованной в конце октября, Лай Циндэ опережал Кэ Вэньчжэ с поддержкой 35,4% и 33,3% соответственно, а Хоу Юи получил 18%. Недавний опроc, размещенный в журнале The Economist, показал уже иную картину: на 17 декабря рейтинг поддержки Лая Циндэ составлял 34%, Хоу Юи — 31%, а Кэ Вэньчжэ — 21%. Тем не менее эти данные наглядно показывают, что даже в случае победы ДПП высока вероятность того, что две «проигравшие» партии всё равно могут претендовать на дополнительные позиции в парламенте страны.

На ход кампании оказывают серьезное влияние внешние факторы, а именно динамика отношений с КНР и США. Этим можно отчасти объяснить и внимание к статусу Тайваня в риторике кандидатов, причем не только в контексте прямого упоминания этого вопроса, но и более косвенного. Так, одной из дискуссионных тем стало решение нынешней администрации Тайваня об увеличении срока военной службы, о чем было объявлено в декабре 2022 года. Хоу Юи выступил за необходимость его снижения, но в целом, согласно опросам общественного мнения, решение получило серьезную поддержку, что также стало важным сигналом и для будущего политического руководства Тайваня с точки зрения наличия у населения опасений по поводу возможного силового сценария развития отношений с КНР.

В этом контексте стоит вернуться к вопросу о возможном вмешательстве в выборы, которое может как резко обострить отношения между Тайванем и материковым Китаем, так и послужить поводом для эскалации напряженности между КНР и США. Характерно, что подобные опасения находят отражение не только в высказываниях официальных лиц и СМИ, но и в более серьезных практических мерах: появились заявления о том, что в день выборов военные Тайваня должны быть готовы к активности НОАК, а кроме того, в преддверии выборов будет усилена коммуникация между военными и разведывательными структурами Тайваня. В определенной степени опасения небеспочвенны, если принять во внимание исторические прецеденты, когда в периоды политической напряженности КНР проводила военные учения в Тайваньском проливе.

Не меньшую тревогу вызывает и поведение основных игроков после выборов. Китай ведет целенаправленную политику «воссоединения Родины» и добивается снижения дипломатического влияния острова: на данный момент Тайвань имеет официальные связи лишь с 13 государствами (12 стран — членов ООН и Ватикан), в то время как количество официальных дипломатических контактов Пекина постоянно растет — во многом за счет разрыва связей с Тайванем (например, буквально в марте 2023 года, разорвав связи с Тайванем, дипломатические отношения с КНР официально установил Гондурас). В связи с этим нетрудно догадаться, что Китай традиционно посылает негативные сигналы в случае победы представителей ДПП, настаивающих на независимой политике острова. В основном Пекин использует для этого экономические механизмы (в частности, в 2016 году после победы Цай Инвэнь ограничения коснулись туристической отрасли: согласно экспертным оценкам, на тот момент это привело к сокращению потока на 30%).

США в условиях обострения конкуренции с КНР стремятся поддерживать своих союзников в регионе, и Тайвань в этом смысле не стоит считать исключением. Тем не менее, как показал опыт визита Ненси Пелоси на остров в августе 2022 года (на тот момент она занимала должность спикера палаты представителей), тайваньский вопрос способен серьезно осложнить отношения между всеми вовлеченными сторонами, хотя пока речь не идет о прямой открытой конфронтации между КНР и США.

Анализ предвыборной кампании показывает, что, хотя лидерство ДПП и сохраняется, каждая из партий будет бороться за возможность расширить свое влияние в Законодательном юане. Здесь может появиться окно возможностей для выстраивания отношений с Китаем, если влияние ДПП удастся балансировать за счет парламента. Ввиду сильной заинтересованности внешних игроков вне зависимости от результатов выборов напряжение вокруг Тайваня будет сохраняться, но итоговый расклад во многом определит его градус и перспективы сохранения статус-кво в одной из потенциальных горячих точек Азии и мира.

Автор — заместитель заведующего Азиатско-Тихоокеанским сектором Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора