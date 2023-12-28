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В Совфеде назвали требование Киева Западу выделить денег шантажом

Сенатор Карасин: просьбы Киева о западной помощи — признак национального позора
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Предупреждение Киевом Запада о возможности оставить без зарплат около 2 млн жителей Украины в случае непредоставления помощи является безусловным шантажом. Об этом 28 декабря заявил «Известиям» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Ранее в четверг газета El Pais писала, что Киев предупредил своих западных союзников о том, что без новых траншей без зарплат могут остаться до 2 млн украинских госслужащих.

«Безусловно, шантаж. Более того, из-за линии поведения киевского руководства всё население Украины будет несчастным. Дело тут даже не в зарплате, а в судьбах людей. И чем дальше продолжается эта катастрофическая линия нынешнего киевского руководства, тем больше несчастных людей будет на Украине», — сказал Карасин.

По его словам, «вымаливание» Украиной денег у Запада является признаком национального позора.

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В начале декабря супруга украинского лидера Елена Зеленская в интервью телеканалу Би-би-си обратилась к Западу с просьбой не прекращать финансовую поддержку Киева. По ее словам, в случае отказа западных стран от поддержки Киева украинцам грозит «смертельная опасность» и им «останется только умирать».

8 декабря газета Financial Times писала, что Украина перестает представлять особый интерес для стран Запада, а финансовые трудности, с которыми сталкивается Киев в данный момент, весьма велики. Как уточнило издание, чтобы покрыть все необходимые затраты на оборонную и социально-финансовую сферу Украины, стране потребуется $41 млрд внешних источников помощи.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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