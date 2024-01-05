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Врач рассказала, как безопасно выйти из Рождественского поста

Врач Кашух: после окончания поста нужно вводить в рацион мясо нежирных сортов
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Oleksii Chumachenko
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Рождественский пост — важный христианский праздник, который длится ровно 40 дней: начинается 28 ноября, а заканчивается 6 января. В пост под запретом оказываются молоко и молочные продукты, курица и мясо, спиртные напитки. При этом в рационе могут быть морепродукты, рыба, овощи и фрукты, зелень, орехи, мед и крупы. В некоторые дни недели (вторник, четверг и суббота) разрешается использовать при приготовлении еды растительное масло.

Как правильно и безопасно выйти из Рождественского поста, 5 января «Известиям» рассказала гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«По статистике, в Рождественскую ночь на 7 января резко увеличивается количество вызовов скорой помощи к людям, которые слишком резко вышли из поста и стали употреблять пищу, которая в течение 40 дней была для них под запретом. Такой неправильный выход, вероятнее всего, и привел к обострению хронических заболеваний органов ЖКТ. Чтобы этого не произошло, возвращаться к привычному режиму питания следует плавно, постепенно», — сказала врач.

Как правило, для здоровой и мягкой адаптации организму нужно примерно две недели.

«После поста все привычные продукты следует вводить понемногу. Начать можно с нежирных сортов мяса — индейки, курицы, телятины. Блюда лучше всего варить, тушить или запекать», — объяснила Кашух.

Кроме того, следует быть осторожнее со спиртными напитками. На Рождество можно выпить не более 100 г красного сухого вина. А вот ограничивать другие жидкости не стоит — домашние морсы и компоты, травяные чаи, чистую воду можно пить столько, сколько захочется. Также важно следить за потребляемыми калориями: переедание может привести к перегрузке пищеварительной системы.

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«Рождественский пост — это прежде всего не голодание и диета, а особое время для духовных преобразований. Чтобы этот период прошел с пользой не только для души, но и для здоровья, следует внимательно относиться к себе: заранее посоветоваться с врачом, следить за ощущениями во время поста, если почувствовали недомогание — аккуратно выйти из поста. Последнее правило прежде всего относится к беременным и кормящим женщинам, людям с истощением и серьезными заболеваниями», — резюмировала врач.

25 декабря врач аллерголог-иммунолог, детский гастроэнтеролог «ИНВИТРО — Воронеж» Людмила Маховая рассказала «Известиям», как поддержать иммунитет зимой, чтобы снизить риск заражения ОРВИ и другими болезнями. По ее словам, ничто так не истощает иммунную систему, как хронический стресс. Важно отдыхать, гулять, заниматься фитнесом в спортзале или дома, не забывать о зимних видах спорта, находить время на хобби и общения с близкими людьми. Врач также посоветовала научиться получать удовольствие от работы и ежедневной рутины, а также меньше времени проводить перед экраном смартфонов и других гаджетов. Всё это поможет снизить уровень стресса и почувствовать себя лучше.

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