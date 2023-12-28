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Кореевед назвал предупреждением слова Ким Чен Ына о возможной войне с США

Кореевед Жебин назвал предупреждением слова Ким Чен Ына о возможной войне с США
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Фото: REUTERS/KCNA
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Своими заявлениями в отношении США лидер КНДР Ким Чен Ын предупреждает, что вооруженные силы республики готовы к возможному столкновению. Таким образом ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александр Жебин прокомментировал «Известиям» в четверг, 28 декабря, призыв главы КНДР ускорить подготовку к конфликту с Соединенными Штатами.

Ранее в четверг лидер КНДР Ким Чен Ын на расширенном заседании IX пленума Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) восьмого созыва заявил, что в силу роста числа провокаций и усиления конфронтации со стороны США северокорейская армия должна ускорить подготовку к возможной войне.

«Это предупреждение американцам, что КНДР готова к столкновению, если США его развяжут. Я лично считаю, что сама КНДР никогда не начнет войну, так как северокорейское руководство достаточно прагматично для того, чтобы понять, что военная ядерная мощь Соединенных Штатов всё же несравнима с Северной Кореей», — считает Жебин.

При этом он отметил, что северокорейцы также могут нанести существенный ущерб американским войскам, расквартированным на юге корейского полуострова и тем, которые дислоцируются в Японии.

Эксперт напомнил, что в августе текущего года на встрече лидеров США, Японии и Южной Кореи в Кэмп-Дэвиде (штат Вашингтон) фактически был создан трехсторонний военный альянс, в результате чего Соединенные Штаты стали чаще посылать на корейский полуостров самолеты, носители ядерного оружия и атомные подводные лодки. Это, по словам Жебина, свидетельствует о том, что идет серьезная отработка военных операций в этом регионе.

«Северокорейцы такими заявлениями дают понять, что они очень внимательно следят за ситуацией и предпринимают все необходимые контрмеры, меры для повышения своей обороноспособности и, главное, к тому, чтобы не пропустить возможность нападения со стороны США и союзников», — резюмировал кореевед.

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Ранее, 21 декабря, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, являющаяся сестрой лидера КНДР Ким Чен Ына, заявила, что Совет Безопасности (СБ) ООН должен возложить ответственность на США и Республику Корея за обострение ситуации на Корейском полуострове.

В тот же день Ким Чен Ын указал на готовность вооруженных сил страны нанести превентивный удар по государствам, желающим совершить провокации в адрес Пхеньяна.

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