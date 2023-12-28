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ФАС раскрыла картель на 2 млрд рублей в сфере капремонта многоквартирных домов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) раскрыла картель в сфере капитального ремонта многоквартирных домов на 2 млрд рублей. Об этом рассказали «Известиям» в службе 28 декабря.

«В результате проведения совместных контрольных мероприятий ФАС России, Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и Следственного департамента МВД России выявлен картельный сговор при проведении торгов на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов», — сообщили в антимонопольном органе.

Как пояснили в ФАС, участники торгов договорились не снижать цену в закупочных процедурах, проводимых Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области.

«ФАС России признала 39 организаций и семь предпринимателей нарушившими антимонопольное законодательство при проведении 460 закупочных процедур. Общий размер начальных (максимальных) цен договоров составил 2 079 661 661 рубль. Нарушителям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ», — уточнили в службе.

Также в ФАС сообщили, что следственный департамент МВД России возбудил уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 178 УК РФ об ограничении конкуренции.

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Накануне сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба раскрыла картель автотранспортных компаний, заключивших контракты на 798,7 млн рублей. Нарушения антимонопольного законодательства выявлены в действиях ООО «Авто РГ», ООО «Тимреспект», ООО «Аксон», ООО «Автовела» и ООО «Автокоординатор». Компании заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен на 13 торгах.

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