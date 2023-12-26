Федеральная антимонопольная служба (ФАС) раскрыла картель автотранспортных компаний. Реализация незаконного соглашения позволила организациям заключить государственные контракты на сумму свыше 798,7 млн рублей, сообщили «Известиям» в службе 26 декабря.

«ФАС России признала нарушение антимонопольного законодательства в действиях ООО «Авто РГ», ООО «Тимреспект», ООО «Аксон», ООО «Автовела» и ООО «Автокоординатор». Компании заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен на 13 торгах. Закупки проводились на право оказания автотранспортных услуг и услуг фотовидеофиксации дорожных правонарушений на территории Москвы и Московской области», — пояснили в антимонопольном органе.

Там также отметили: за картельный сговор грозит наказание в виде оборотных штрафов по признакам нарушения п. 2 ч. 1 ст. 11 федерального закона «О защите конкуренции», ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ.

Ранее, 20 декабря, сообщалось, что ФАС раскрыла картель на торгах на поставку социально значимых продуктов на сумму более 1,9 млрд рублей. ООО «Веста» и ООО «АСТ Сервис» были признаны нарушившими антимонопольное законодательство. Компании заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен на торгах на поставку товаров.