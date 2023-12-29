Реклама
Прямой эфир
Армия
Глава Генштаба ВС РФ Герасимов вручил освободителям Марьинки госнаграды на передовой
Мир
На Украине сообщили о взрывах во Львове и Харькове
Политика
Пушков назвал слова главкома ВС Нидерландов о войне с Россией болезненным зудом
Мир
В Германии сообщили о значительном росте антисемитских преступлений после 7 октября
Мир
В ФРГ назвали возможность поддерживать Украину без Венгрии
Армия
Серийные образцы снайперской винтовки Чукавина поступили в подразделения ВС РФ
Мир
Байден подтвердил гибель второго удерживаемого ХАМАС гражданина США
Мир
Премьер Украины запросил срочную встречу со странами-донорами по финансированию
Мир
WP назвала «прохладной» благодарность Киева Вашингтону за новую помощь
Спорт
Россиянка Анастасия Боднарук выиграла чемпионат мира по быстрым шахматам
Армия
Капитан Рябов с сослуживцами пресекли попытки атаки диверсантов ВСУ
Мир
WP заявила о неспособности США распоряжаться замороженными активами РФ
Мир
Мадуро приказал провести учения в ответ на прибытие корабля Британии к берегам Гайаны
Происшествия
Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью
Общество
Синоптики предупредили москвичей о мокром снеге и гололеде 29 декабря

Врач перечислила сладости для полезного новогоднего подарка для ребенка

Хайкина: сладкий подарок для ребенка может содержать злаковые батончики и орехи
0
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Детский эндокринолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина 29 декабря рассказала «Известиям», как собрать полезный сладкий подарок для ребенка на Новый год.

По ее словам, для создания сладкого подарка для ребенка важно учитывать несколько факторов: питательную ценность, вкус, вес и безопасность.

«Питательная ценность: сладкий подарок должен содержать минимум сахара и максимум полезных ингредиентов. Например, можно включить темный шоколад с высоким содержанием какао, орехов, сухофруктов, меда и злаков. Вкус: можно комбинировать фрукты с шоколадом или орехами. Вес подарка: идеальный вес подарка зависит от возраста ребенка. Для детей младшего возраста (3–6 лет) подойдет подарок весом около 150–200 г, а для детей постарше (7–12 лет) можно увеличить вес до 250–300 г. Безопасность: важно учитывать возрастные ограничения и наличие аллергии. Также необходимо избегать мелких деталей в подарке для маленьких детей», — сказала врач.

Итоговый состав идеального сладкого подарка может включать: небольшой батончик темного шоколада с высоким содержанием какао, упаковку сухофруктов (например, кураги или изюма), пакетик орехов (если нет аллергии) и натуральные сладости, такие как медовые пряники или злаковые батончики. Это обеспечит разнообразие вкусов и будет полезным для здоровья ребенка, указала Хайкина.

Также можно включить в состав подарка: фруктовое желе без добавления сахара, мармелад на натуральной основе, хлопья или попкорн с натуральными сладкими добавками, натуральные фруктовые батончики без добавления сахара, ягоды в темном шоколаде, леденцы на палочке без сахара и искусственных красителей, зефир или пастилу, добавила специалист.

Дом для дракона: что приготовить на Новый год и в чем его встречать
Блюдо от Юлии Высоцкой, подсвечники из яблок и эффектные наряды

25 декабря заведующая отделением педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и диетотерапии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», доктор медицинских наук, профессор Татьяна Строкова рассказала «Известиям», что вместо детского шампанского на Новый год детям лучше дать напитки, сделанные из натуральных продуктов, например компот или газировку домашнего производства.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023