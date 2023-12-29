Врач перечислила сладости для полезного новогоднего подарка для ребенка

Детский эндокринолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина 29 декабря рассказала «Известиям», как собрать полезный сладкий подарок для ребенка на Новый год.

По ее словам, для создания сладкого подарка для ребенка важно учитывать несколько факторов: питательную ценность, вкус, вес и безопасность.

«Питательная ценность: сладкий подарок должен содержать минимум сахара и максимум полезных ингредиентов. Например, можно включить темный шоколад с высоким содержанием какао, орехов, сухофруктов, меда и злаков. Вкус: можно комбинировать фрукты с шоколадом или орехами. Вес подарка: идеальный вес подарка зависит от возраста ребенка. Для детей младшего возраста (3–6 лет) подойдет подарок весом около 150–200 г, а для детей постарше (7–12 лет) можно увеличить вес до 250–300 г. Безопасность: важно учитывать возрастные ограничения и наличие аллергии. Также необходимо избегать мелких деталей в подарке для маленьких детей», — сказала врач.

Итоговый состав идеального сладкого подарка может включать: небольшой батончик темного шоколада с высоким содержанием какао, упаковку сухофруктов (например, кураги или изюма), пакетик орехов (если нет аллергии) и натуральные сладости, такие как медовые пряники или злаковые батончики. Это обеспечит разнообразие вкусов и будет полезным для здоровья ребенка, указала Хайкина.

Также можно включить в состав подарка: фруктовое желе без добавления сахара, мармелад на натуральной основе, хлопья или попкорн с натуральными сладкими добавками, натуральные фруктовые батончики без добавления сахара, ягоды в темном шоколаде, леденцы на палочке без сахара и искусственных красителей, зефир или пастилу, добавила специалист.

25 декабря заведующая отделением педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и диетотерапии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», доктор медицинских наук, профессор Татьяна Строкова рассказала «Известиям», что вместо детского шампанского на Новый год детям лучше дать напитки, сделанные из натуральных продуктов, например компот или газировку домашнего производства.