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Диетолог назвала лучшие аналоги детского шампанского на Новый год

Диетолог Строкова: вместо детского шампанского ребенку лучше дать компот
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Вместо детского шампанского на Новый год детям лучше дать напитки, сделанные из натуральных продуктов, например компот или газировку домашнего производства. Об этом рассказала заведующая отделением педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и диетотерапии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», доктор медицинских наук, профессор Татьяна Строкова, выступая на пресс-конференции в МИЦ «Известия» 25 декабря.

«Я, наверное, сторонник всё-таки натуральных продуктов. <...> В моем детстве были еще такие сифоны, которые газировали, можно было загазировать любой компот. Поэтому замороженные ягоды, если нет противопоказаний, можно сварить компот и сделать газировку домашнего производства», — рассказала Строкова.

По ее словам, это будет гораздо полезнее детского шампанского.

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20 декабря врач-гастроэнтеролог, эндоскопист, диетолог медицинского центра «СМ-Клиника» Анастасия Чижикова рассказала, что в Новый год не стоит закусывать алкоголь жирными продуктами, например бутербродами с икрой. Врач призвала помнить, что чрезмерное потребление калорийной и жирной пищи, а также алкоголя может привести к негативным последствиям — от набора лишнего веса до обострения хронических заболеваний. Также специалист рекомендовала не смешивать на одной тарелке слишком много блюд, потому что это тоже может привести к проблемам с пищеварением.

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