Диетолог назвала лучшие аналоги детского шампанского на Новый год
Вместо детского шампанского на Новый год детям лучше дать напитки, сделанные из натуральных продуктов, например компот или газировку домашнего производства. Об этом рассказала заведующая отделением педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и диетотерапии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», доктор медицинских наук, профессор Татьяна Строкова, выступая на пресс-конференции в МИЦ «Известия» 25 декабря.
«Я, наверное, сторонник всё-таки натуральных продуктов. <...> В моем детстве были еще такие сифоны, которые газировали, можно было загазировать любой компот. Поэтому замороженные ягоды, если нет противопоказаний, можно сварить компот и сделать газировку домашнего производства», — рассказала Строкова.
По ее словам, это будет гораздо полезнее детского шампанского.
20 декабря врач-гастроэнтеролог, эндоскопист, диетолог медицинского центра «СМ-Клиника» Анастасия Чижикова рассказала, что в Новый год не стоит закусывать алкоголь жирными продуктами, например бутербродами с икрой. Врач призвала помнить, что чрезмерное потребление калорийной и жирной пищи, а также алкоголя может привести к негативным последствиям — от набора лишнего веса до обострения хронических заболеваний. Также специалист рекомендовала не смешивать на одной тарелке слишком много блюд, потому что это тоже может привести к проблемам с пищеварением.