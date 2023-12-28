ЦБ решил отменить комиссии для банков за переводы между гражданами в СБП

Центробанк решил навсегда отменить комиссии для банков за переводы между гражданами в системе быстрых платежей (СБП), следует 28 декабря из данных регулятора.

«В СБП до 1 июля 2024 года для банков действует льготный период, когда они не платят комиссию регулятору за переводы между гражданами. Регулятор принял решение установить нулевой тариф для этих операций без ограничения срока действия», — сказано в сообщении.

При переводе денежных средств другому человеку лимит остается прежним — 100 тыс. рублей в месяц. Комиссия за перевод выше этой суммы не изменится и будет составлять 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тыс. рублей.

Кроме того, с 1 апреля 2024 года регулятор освободит банки от уплаты комиссии ЦБ по ряду операций в СБП. Так, нулевые тарифы для банков будут действовать за перевод гражданам кешбэка, а также за его возврат продавцу при отказе от покупки.

Как отметили в ЦБ, это позволит сделать программу лояльности СБП привлекательнее и для торгово-сервисных предприятий, и для обслуживающих их банков.

В середине декабря сообщалось, что крупнейшие банки начали увеличивать лимиты переводов без комиссий через СБП. Так, ВТБ установил повышенный среднемесячный лимит в 1 млн рублей по перечислениям через СБП для некоторых зарплатных клиентов.

До этого, 8 ноября, основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский предположил, что пик сложностей, с которыми столкнулись российские предприятия малого и среднего бизнеса при проведении трансграничных платежей, пройден.