Собянин рассказал о работе московского транспорта в новогоднюю ночь и Рождество
В новогоднюю ночь городской транспорт в Москве будет бесплатным. Об этом 28 декабря объявил градоначальник Сергей Собянин.
Кроме того, будет продлена работа столичного метрополитена, Московского центрального кольца (МЦК), Московских центральных диаметров (МЦД) и некоторых маршрутов наземного транспорта, добавил он.
«Городской транспорт будет бесплатным всю новогоднюю ночь — с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января. Горожан и гостей столицы доставят к месту празднования или домой поезда метро, МЦК, 158 наиболее востребованных и ночных маршрутов наземного транспорта. Работу МЦД продлим до 3 часов ночи», — сообщил мэр в своем Telegram-канале.
Градоначальник также пояснил, что на Рождество метро и Московское транспортное кольцо будут работать до 02:00, МЦД — до 03:00, 151 маршрут автобусов, электробусов и трамваев — до 03:30 и 16 — всю ночь.
Что касается парковок на улицах города, они будут бесплатными с 1 по 8 января.
В ночь на 1 января в московском метро также организуют прямой эфир новогоднего обращения президента РФ Владимира Путина. На эскалаторах и в наземном транспорте пассажиры услышат поздравления от популярных артистов.