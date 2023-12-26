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В Москве парковки будут бесплатными с 1 по 8 января

В Москве парковки будут бесплатными с 1 по 8 января

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Парковки в Москве будут бесплатными на время новогодних каникул с 1 по 8 января. Об этом во вторник, 26 декабря, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, это будет касаться всех улиц, в том числе тех, на которых действуют тарифы 380 и 450 рублей в час, пишет «Ридус».

Между тем парковки со шлагбаумами в новогодние каникулы будут работать по обычным тарифам, уточняет агентство городских новостей «Москва».

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В этот раз новогодние каникулы продлятся 10 дней: с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024-го включительно. Первым рабочим днем для россиян в следующем году станет вторник, 9 января, напоминает телеканал «Звезда».

Как отмечает сайт kp.ru, для москвичей подготовили новогоднюю программу на праздничные дни. Всего в столице проведут порядка 200 крупных мероприятий, уточняет НСН. В частности, праздничные локации развернутся в парках, музеях, библиотеках, театрах и на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество». Встретить Новый год можно будет в 21 парке, включая парк Горького и парки «Сокольники», «Фили», сад «Эрмитаж».

В преддверии Нового года в городе украсили общественный транспорт, в том числе трамваи, электробусы и автобусы. По Кольцевой линии метро можно прокатиться на «вязаном» поезде, а в центре города на таком же электробусе, отмечает телеканал «360».

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