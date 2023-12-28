В 2023 году европейские машины покупали в 8,6 раза чаще китайских

Технологическая компания Inssmart, предоставляющая экосистему для работы агентов на рынке страхования, провела исследование о продажах европейских и китайских авто с 2021 по 2023 год. Помимо прочего, выяснилось, что с 2021 года россияне почти вдвое чаще стали покупать китайские машины, но количество их продаж всё еще в 8,6 раза меньше, чем европейских. Результатами исследования аналитики поделились с «Известиями» 28 декабря.

Так, в первом полугодии 2021 года количество продаж китайских автомобилей составило 6,7 тыс. Во втором — 10,7 тыс. Рост составил 59,7%. Первое полугодие 2022 года для рынка китайских авто несильно поменяло картину: было куплено 10,9 тыс. машин, что на 1,8% больше. Во второй половине года случился рост на 28,4%, продажи составили 14 тыс.

Первая половина 2023 года также несильно отличалась от конца 2022 года, россияне купили 14,3 тыс. автомобилей, рост с предыдущим полугодием — 2,1%. Но уже во второй половине 2023 года продажи составили 17,7 тыс., что на 23,7% больше в сравнении с первым полугодием уходящего года.

Если подытожить, то за 2021 год россияне купили 17,4 тыс. китайских авто, в то время как за 2023 год — 32 тыс. Рост составил 83,9%, что практически вдвое больше.

«Рынок китайских машин стал лидировать из-за соотношения цена-качество. В тех же европейских авто нужно регулярно обновлять ПО, часть которых закрыта для российского рынка, та же история с запчастями», — прокомментировал СЕО Inssmart Артур Коломиец.

Однако, по данным компании, европейские машины всё еще пользуются спросом. За весь 2021 год их продали 199,7 тыс. За 2022-й — 280 тыс., за 2023-й — 276 тыс.

Продажи европейских автомобилей выросли с 2021 по 2023 год на 38,2%, но упали с 2022 по 2023 год на 1,4%. Однако выбор «европейцев» до сих пор лидирует среди россиян, ведь таких авто купили в 8,6 раза больше, чем китайских.

22 декабря по результатам исследования специалистов «СберАвто» и «СберСтрахования» выяснилось, что за 11 месяцев 2023 года спрос в России на китайские автомобили и каско для них вырос в несколько раз. Из китайских машин лучше всего продаются Haval (22% от общего числа продаж всех машин производства КНР), Chery (18%) и Geely (18%), уточнили аналитики.

Ранее, 20 декабря, независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов рассказал «Известиям», что за семь месяцев 2023 года в РФ было продано более 28 тыс. авто премиум-сегмента китайских производителей. Из них 73% — это модели Exeed, 14% — Tank и еще 6% — Voyah.