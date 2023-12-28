Разлив топлива в результате ДТП с бензовозом произошел в Иркутской области
Тягач «Фотон», перевозивший дизельное топливо, перевернулся, разлив горючее на 19-м км автотрассы Жигалово – Казачинское в Иркутской области. Об этом в четверг, 28 декабря, сообщила пресс-служба районной прокуратуры.
По предварительным данным, ДТП произошло утром в четверг. Водитель бензовоза допустил съезд с проезжей части и опрокидывание транспортного средства, что повлекло разгерметизацию топливной емкости.
«Прокуратура Жигаловского района организовала проверку, а также поставила на контроль установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия с участием бензовоза», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Правоохранители в ходе проверки оценят исполнение природоохранного и иного законодательства, а также правил охраны труда при перевозке опасных грузов.
В начале декабря в Славянском районе Краснодарского края произошла авария, в которой столкнулись маршрутка и бензовоз. Как сообщили в оперативном штабе региона, пострадали 16 человек, а также три человека погибли на месте происшествия. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ.