Число пострадавших в ДТП с газелью и бензовозом выросло до 16 человек

Число пострадавших в ДТП с газелью и бензовозом в Краснодарском крае возросло до 16 человек. Об этом во вторник, 5 декабря, заявили в оперативном штабе региона в Telegram-канале.

«По оперативным данным, пострадало 16 человек, трое погибли на месте», — говорится в публикации.

Отмечается, что пострадавших госпитализировали в центральную больницу Славянска-на-Кубани, была предоставлена санитарная авиация НИИ-ККБ №1.

Ранее во вторник в региональном главке МВД сообщили о том, что на 64-м км трассы Славянск-на-Кубани – Темрюк в Славянском районе Краснодарского края произошла авария. Отмечалось, что столкнулись автобус и бензовоз. Изначально сообщалось о семерых раненых. Все пострадавшие были доставлены в больницу.