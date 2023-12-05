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В Краснодарском крае после ДТП с маршруткой и бензовозом возбудили дело

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Фото: ГУ МВД РОССИИ по Краснодарскому краю
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Следователи в Краснодарском крае возбудили уголовное дело по факту ДТП с маршруткой и бензовозом в Славянском районе, в результате которого погибли три человека и еще 14 пострадали. Об этом 5 декабря сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц»)», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Уточняется, что за рулем бензовоза находился 35-летний водитель, маршрутным автобусом управлял 62-летний мужчина, а погибшей пассажирке было 68 лет. Все они скончались на месте происшествия, кроме того, в пресс-службе ведомства добавили, что травмы получили еще 14 человек. Назначены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы.

Ранее в этот день в региональном главке МВД сообщили о том, что на 64-м км трассы Славянск-на-Кубани – Темрюк в Славянском районе Краснодарского края произошла авария, в которой столкнулись маршрутка и бензовоз. Изначально сообщалось о семерых раненых. Все пострадавшие были доставлены в больницу. Позднее в оперативном штабе региона сообщили, что количество пострадавших увеличилось до 16, а также три человека погибли на месте происшествия.

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