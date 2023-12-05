Три человека погибли в ДТП с участием автобуса и бензовоза в Краснодарском крае
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- Три человека погибли в ДТП с участием автобуса и бензовоза в Краснодарском крае
В Краснодарском крае в результате столкновения автобуса и бензовоза, по предварительным данным, погибли три человека и еще семеро пострадали. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщило ГУ МВД по региону.
«По предварительным данным, три человека погибли, еще семеро получили ранения. В настоящее время пострадавшие доставлены в ЦРБ города Славянска-на-Кубани», — указано в Telegram-канале ведомства.
Авария произошла приблизительно в 16:20 на 64-м км трассы Славянск-на-Кубани – Темрюк в Славянском районе края. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП уточняются.
Ранее в этот день три человека погибли и один пострадал в результате столкновения нескольких автомобилей на трассе в Брянской области. Авария произошла на автодороге Р-120 Орел – Брянск – Смоленск вблизи поворота в сторону населенного пункта Мариничи.