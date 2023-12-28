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Общий полис ОСАГО для России и Белоруссии должен появиться осенью 2024 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Новые полисы ОСАГО, действующие одновременно для России и Белоруссии, должны появиться уже осенью 2024 года, рассказал в интервью «Известиям» глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.

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«Сейчас идет процесс реализации модели, предполагающей возможность выбора водителем, покупать полис ОСАГО только на одну страну либо на обе сразу. Согласованы правила, приводятся в соответствие национальные законодательства, готовится информационная и организационная инфраструктура», — поделился глава ВСС.

По его словам, цена такой страховки будет учитывать территориальное расширение рисков. Однако она не будет значительно выше. Сейчас ведутся статистические расчеты на базе национальных ОСАГО.

Расширенное ОСАГО прежде всего будет полезно людям, которые живут на приграничных территориях и постоянно ездят в Белоруссию, отметил Евгений Уфимцев. Для клиентов, которые совершают такое путешествие условно раз в год, сохранится возможность покупать краткосрочные сертификаты «Синяя карта» (аналог «Зеленой»).

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью главы Всероссийского союза страховщиков «Известиям»:

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