Путин назвал школу фундаментом для общества и государства

Все победы закладываются в школе, это фундамент для общества и государства. Об этом в среду, 27 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Государственного совета о роли педагога и наставника.

«Именно в школе закладываются все наши победы.<…> Это абсолютно очевидная вещь, это фундамент, на котором строится всё наше общество, вся страна, всё государство», — сказал президент.

Он подчеркнул, что для будущих побед необходимо еще более внимательно относиться к школе и наставничеству.

Также глава государства отметил, что Год педагога и наставника — это только начало общей работы по этому важнейшему направлению.

«За этот год мы собрали дополнительную информацию, мы посмотрели на практику, мы обобщили эту практику. И сегодня в самых общих чертах подвели итоги того, что было сделано», — рассказал Путин.

Помимо этого, он выделил решающую роль руководителей регионов, так как только совместная работа позволит развивать образование в школах в нужном темпе и с нужным качеством.

Президент поблагодарил всех участников Госсовета за то, что было сделано за прошедший 2023 год и выразил надежду, что активная работа продолжится и в наступающем году.

На заседании Госсовета российский лидер также заявил, что оплата труда педагогов в стране должна стать более справедливой, нужно поднять зарплату учителей в тех регионах, где она ниже. Глава государства поручил правительству РФ разработать системные предложения для решения проблемы неравномерной оплаты труда учителей в разных субъектах.

Ранее на заседании Владимир Путин предложил учредить ежегодную премию «Наставник года». Он указал, что необходимо сохранить «живой дух наставничества» и ни в коем случае нельзя загонять это движение в рамки бюрократии, не создавать «принудиловку». Президент напомнил, что за наставничество уже учредили знак отличия, но нужно ввести и премию.