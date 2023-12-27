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Путин предложил учредить ежегодную премию «Наставник года»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Президент России Владимир Путин предложил учредить ежегодную премию «Наставник года». Об этом он заявил на заседании Госсовета о роли педагога и наставника 27 декабря.

«Сейчас мы возрождаем многие традиции и здесь важно сохранить именно живой дух наставничества, ни в коем случае нельзя загонять это движение в бюрократические рамки,<...> нужно создавать такие условия, чтобы как можно больше людей искренне стремились взять на себя эту почетную миссию, передавать опыт, наставлять, в самом хорошем смысле этого слова вести за собой», — сказал президент.

Путин напомнил, что за наставничество уже учредили знак отличия, но нужно ввести и премию. Президент обратился к руководителям регионов и объяснил, что доплаты наставников нужно ввести на законодательном уровне, так как работа педагогов должна поощряться не только на моральном, но и материальном уровне.

«Звание наставник должно звучать гордо. Для этого мы 5 лет назад учредили знак отличия «За наставничество». Я предлагаю учредить и ежегодную премию «Наставник года», — заявил российский лидер.

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Ранее на этом же заседании Путин назвал улучшение условий труда педагогов одним из важнейших вопросов в РФ. Глава государства подчеркнул, что в 2023 году был принят ряд законодательных решений, которые направлены на защиту прав учителя, а также на расширение охвата и географии педагогических форумов и конкурсов профессионального мастерства. По словам президента, важнейшая задача — это совершенствование системы оплаты труда. Путин отметил, что если этот вопрос останется нерешенным, то в регионах накопятся разрывы в качестве обучения, появится дефицит педагогических кадров. По итогу страдает качество преподавания, а это уже нарушает ключевой принцип равенства образовательных возможностей для детей, добавил российский лидер.

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