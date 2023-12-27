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Летчик Ярошенко назвал мифом «американскую мечту»

Летчик Ярошенко: «американская мечта» является мифом
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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Российский летчик Константин Ярошенко, который вернулся в 2023 году в РФ после более 10 лет нахождения в тюрьме США, заявил, что «американская мечта» — это миф. Об этом он сказал 27 декабря, выступая в Общественной палате России с презентацией своей книги «История ростовского летчика. Домой сквозь годы».

«Американская мечта — это миф <…>. Когда сидишь с ними 24 часа в сутки семь дней в неделю в маленьком помещении, понимаешь их менталитет. Американское общество сильно разрозненно, в основном по расовому признаку», — подчеркнул он.

Он поделился, что видел живущих в трейлерах в маленьких фанерных домиках американцев и грязь на улице, когда его возили в суд. Многие в США живут гораздо хуже, чем народ в России, добавил Ярошенко. Содержание в тюрьмах, по его словам, там также гораздо хуже.

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В апреле 2022 года МИД РФ состоялся обмен Ярошенко на экс-морпеха США Тревора Рида. К тому моменту Ярошенко уже 12 лет не был на родине.

Летчик был арестован сотрудниками правоохранительных органов США в Либерии в мае 2010 года по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Позже его депортировали в США, где 7 сентября 2011 года приговорили к 20 годам заключения. Сам гражданин РФ отрицал вину и называл дело сфабрикованным.

После освобождения Ярошенко в интервью «Известиям» рассказал, что в американских тюрьмах не выдерживаются никаких санитарные нормы, а права человека и права заключенных не соблюдаются. По словам летчика, в камерах запрещены даже подушки.

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