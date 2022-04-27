Адвокат Ярошенко назвал чудом обмен его подзащитного на американца Рида

Адвокат российского летчика Константина Ярошенко Алексей Тарасов в комментарии «Известиям» назвал пасхальным чудом его обмен на осужденного в РФ американца Тревора Рида.

Он подчеркнул, что обмен произошел в третьей стране. По его словам, россиянин уже направляется на родину.

«Эта договоренность между двумя странами весьма долго прорабатывалась. Мы ожидали, что это произойдет именно в середине нынешней недели, это было предполагаемо. Но, как вы понимаете, до последнего момента не было 100% уверенности, что это действительно случится. Это чудо, это пасхальное чудо, потому что сейчас как раз закончилась православная Пасха, и эта договоренность была конкретизирована именно в эти дни. Константин очень этому обрадовался, я беседовал с ним вплоть до вылета, до того как покинул США», — заявил Тарасов.

Адвокат напомнил, что Ярошенко не был на родине 12 лет и иногда в тюрьме терял надежду. По словам Тарасова, Ярошенко, вероятно, ждет помилование или отмена тюремного срока, но пока что указ президента США Джо Байдена адвокат не видел, поэтому, возможно, формально обвинения с россиянина еще не сняты.

О том, что в результате длительного переговорного процесса состоялся обмен Рида на Ярошенко, сообщили ранее в этот день в МИД РФ.

Супруга летчика Виктория в комментарии «Известиям» заявила, что Ярошенко на данный момент уже в Сочи. О предстоящем обмене супруга на американца Рида она узнала еще перед Пасхой.

Ярошенко был арестован сотрудниками правоохранительных органов США в Либерии в мае 2010 года по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Позже его депортировали в США, где 7 сентября 2011 года приговорили к 20 годам заключения. Сам гражданин РФ отрицал вину и называл дело сфабрикованным.

Рида признали виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение к представителю власти насилия, опасного для жизни или здоровья») летом 2020 года. Суд назначил ему девять лет колонии и взыскал 300 тыс. рублей в пользу двух потерпевших. 28 июня 2021 года Мосгорсуд признал приговор законным.

Инцидент с участием Рида произошел в Москве в августе 2019 года. В полицию поступило сообщение, что на Ленинградском шоссе дебоширит мужчина — он стоял возле автомобиля с двумя девушками и скандалил. Позднее студент из США напал на сотрудников полиции.