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Жена Ярошенко прокомментировала новость о его обмене на осужденного в РФ американца

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Супруга российского летчика Константина Ярошенко Виктория в среду, 27 апреля, прокомментировала «Известиям» новость о его обмене на осужденного в РФ американца Тревора Рида.

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«Я об этом узнала еще перед Пасхой, а сообщили мне о том, что он приезжает, сегодня. То, что его увезли из тюрьмы, я знала вчера. <…> Он уже в Сочи. Плакать хочется, буду собираться в аэропорт», — сказала она.

О том, что в результате длительного переговорного процесса состоялся обмен Рида на Ярошенко, сообщили ранее в этот день в МИД РФ. По словам адвоката Ярошенко, обмен произошел в третьей стране. Он добавил, что россиянин уже направляется на родину.

Ярошенко был арестован сотрудниками правоохранительных органов США в Либерии в мае 2010 года по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Позже его депортировали в США, где 7 сентября 2011 года приговорили к 20 годам заключения. Сам гражданин РФ отрицал вину и называл дело сфабрикованным.

Рида признали виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение к представителю власти насилия, опасного для жизни или здоровья») летом 2020 года. Суд назначил ему девять лет колонии и взыскал 300 тыс. рублей в пользу двух потерпевших. 28 июня 2021 года Мосгорсуд признал приговор законным.

Инцидент с участием Рида произошел в Москве в августе 2019 года. В полицию поступило сообщение, что на Ленинградском шоссе дебоширит мужчина — он стоял возле автомобиля с двумя девушками и скандалил. Позднее студент из США напал на сотрудников полиции.

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