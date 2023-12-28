Смена караула: ГИБДД не будет контролировать севастопольские парковки

Вступили в силу поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях, которые предусматривают передачу властям Севастополя полномочий по оформлению штрафов за нарушение правил парковки, а также эвакуации неправильно припаркованных машин. Мнения экспертов относительно целесообразности этих нововведений разделились. Подробности — в материале «Известий».

Новые контролеры

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий передачу властям Севастополя полномочий по оформлению штрафов за неправильную парковку и эвакуацию неправильно припаркованных машин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Органы исполнительной власти города федерального значения Севастополя рассматривают дела об административных правонарушениях, <...>, предусмотренных ч. 4 ст. 12.16 КоАП РФ, в случае если передача этих полномочий предусматривается соглашениями между федеральным органом исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Федерации о передаче осуществления части полномочий...» — говорится в тексте принятого закона. Сейчас эти дела рассматривают сотрудники Госавтоинспекции Севастополя.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

C инициативой о передаче функций по контролю за соблюдением автомобилистами правил парковки весной прошлого года выступила группа членов Совета Федерации от Севастополя. По мнению авторов поправок, это позволит эффективнее пресекать правонарушения.

«Количество нарушений требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств, в городе растет и создает транспортный коллапс, а также негативно влияет на уровень обеспечения безопасного дорожного движения в городе Севастополе и создают препятствия для деятельности коммунальных и экстренных служб», — говорится в сопроводительных документах к принятому закону.

Авторы поправок ссылаются на данные департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, согласно которым ежедневно в городе возникает необходимость в эвакуации примерно 100 транспортных средств, в то время как по факту в течение суток на штрафстоянки перемещается не более 14 автомобилей. Это связано «с ограниченным количеством экипажей дорожно-патрульной службы УГИБДД УМВД России по г. Севастополю, задействованных при задержании транспортных средств».

Передача полномочий по контролю за соблюдением правил парковки городским властям позволит снизить нагрузку на сотрудников Госавтоинспекции, более оперативно реагировать на такие правонарушения, а также будет способствовать «поддержанию правопорядка на дорогах и созданию комфортной городской среды», считают авторы поправок.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Власти города также поддерживают передачу им этих полномочий. Об этом в письме на имя сенатора Сергея Колбина (копия имеется в распоряжении «Известий») сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Есть риски

Мнения экспертов относительно инициативы разделились. Адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько особой необходимости в этом не видит.

— Судя по опыту Москвы , в конечном счете заниматься парковочными вопросами в Севастополе будет отдельная городская структура. Для ее работы необходим будет штат сотрудников. Так почему бы этих же людей не принять на службу в ГИБДД, если у полиции, как утверждают местные власти, не хватает ресурсов? — недоумевает юрист.

По его мнению, появление новой структуры может привести к определенным сбоям и ошибкам со стороны новых проверяющих, особенно на начальном этапе такой работы. Им придется какое-то время вникать в особенности административного и процессуального законодательства, в то время как сотрудники полиции с ним уже знакомы, считает Сергей Радько.

Передача городским властям полномочий по контролю за соблюдением правил стоянки и остановки несет риски появления новых платных парковок и увеличения тарифов на них, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Фото: РИА Новости/Павел Львов

— Сегодня — оформление штрафов и эвакуация неправильно припаркованных машин. Завтра — установка дополнительных запрещающих знаков. Послезавтра — расширение зон платной парковки и повышение тарифов на них, — отметил эксперт.

Больше порядка

По словам севастопольских автомобилистов, ситуация с соблюдением правил парковки в городе далека от идеала. Как отмечает житель города Владимир Петров, машины, припаркованные на тротуарах, пешеходных переходах, остановках автобуса, — не редкость на городских улицах.

— В некоторых местах автомобили ставят в два, а то и в три ряда. Очень часто пробки в городе возникают именно из-за таких брошенных как попало машин. Эвакуаторы и инспекторы ДПС, конечно, работают, но не всегда это помогает, — рассказал он «Известиям».

При этом он отметил, что в некоторых районах города, особенно в центре, просто нет мест, где можно без нарушений припарковать машину. Поэтому в первую очередь необходимо решить вопрос с достаточным количеством парковочных мест, полагает Петров.

— Возможно, более тщательный контроль за нарушителями добавит порядка в соблюдении правил парковки. Главное, чтобы в работе новых проверяющих не было перегибов и перекосов, — считает житель города.

Полностью избежать таких перекосов, скорее всего, не получится, признает член общественного совета МВД РФ Игорь Моржаретто. Однако передачу полномочий местным властям он считает правильным решением.

— Вопросы парковки — это во многом вопросы организации дорожного движения, к безопасности они имеют достаточно опосредованное отношение. Поэтому вполне логично, чтобы контролем за соблюдением правил стоянки и остановки занимались местные власти, а сотрудники Госавтоинспекции выполняли свои прямые обязанности — обеспечивали безопасность на дорогах, — отметил он в разговоре с «Известиями».

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Игорь Моржаретто отметил, что примером удачной передачи таких полномочий может служить Москва. Он напомнил, что 10–15 лет назад в столице положение дел с соблюдением правил парковки было близко к критическому.

— Сегодня брошенные где попало и как попало машины в столице — большая редкость. Большинство автомобилистов понимают, что штраф или эвакуация в этом случае практически неизбежны. Да, случаются перегибы, да, есть жалобы на эвакуаторы или инспекторов, контролирующих соблюдение требований знаков или разметки. Но очевидно, что ситуация в городе заметно изменилась в лучшую сторону, — отметил эксперт.

Привлечение дополнительных сил для контроля за порядком на дорогах поможет снизить огромную нагрузку, которая лежит на сотрудниках Госавтоинспекции, считает автомобильный эксперт, майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин.

— Парковки — это больная тема для любого города, поскольку прирост транспортных средств колоссальный, а нарушители мешают другим участникам дорожного движения. Но уследить за всеми инспекторы ДПС просто не в состоянии. Поэтому передача полномочий по контролю за соблюдением правил стоянки и остановки это верное решение. Эта практика давно существует в Москве: водители знают, что любое нарушение обернется наказанием, — отметил он.

Не всё сразу

Вопрос о заключении соглашения с федеральным органом исполнительной власти сейчас прорабатывается, однако говорить о сроках передачи полномочий пока преждевременно, сообщили «Известиям» в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин