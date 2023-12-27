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Детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в смену построят в Некрасовке

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В Некрасовке построят детско-взрослую поликлинику на 750 посещений за смену. Об этом в среду, 27 декабря, сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, в районе ведется активное жилищное строительство, потому поликлиника будет востребована среди жителей. В настоящее время строители продолжают разработку котлована и устройство свайного поля. На объекте уже обустроен строительный город и установлены ограждения.

Площадь новой поликлиники составит около 15 тыс. кв. м. Там будут работать детское и взрослое отделения с отдельными входами. Там также заработают травматологические пункты, детская стоматология и женская консультация, сообщает телеканал «360».

Медучреждение будет оснащено понятной навигацией, а кабинеты врачей расположат так, чтобы сократить очереди. Самые востребованные будут находиться на нижних этажах, а менее посещаемые и административные — на верхних. Также на первом этаже откроют кафе, пишет НСН.

Кроме этого на всех этажах обустроят игровые зоны для маленьких пациентов. Для медперсонала обустроят комнаты отдыха, в кабинеты закупят эргономичную мебель для комфортной работы. В поликлинике установят современное медицинское оборудование, отмечает агентство городских новостей «Москва».

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26 декабря в минздраве Московской области сообщили, что поликлиники региона в новогодние праздники будут работать по особому графику. Детские и взрослые поликлиники, а также женские консультации будут работать со 2 по 6 января с 09:00 до 14:00. Все праздничные дни будут работать кабинеты неотложной помощи — с 08:00 до 20:00, обратиться туда можно без предварительной записи.

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