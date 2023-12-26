Поликлиники в Подмосковье в новогодние праздники изменят график работы

Поликлиники Московской области в новогодние праздники будут работать по особому графику. Об этом во вторник, 26 декабря, сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Отмечается, что детские и взрослые поликлиники, а также женские консультации будут работать со 2 по 6 января с 09:00 до 14:00. Все праздничные дни будут работать кабинеты неотложной помощи — с 08:00 до 20:00, обратиться туда можно без предварительной записи.

Вызвать врача на дом можно будет каждый день с 08:00 до 23:00 без выходных. Стоматологические поликлиники будут работать со 2 по 6 января с 09:00 до 15:00, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Сотрудников скорой помощи можно вызвать в любое время.

Ранее 26 декабря заместитель крымского управления МЧС России Игорь Скуртул призвал обязательно проверить целостность всех звеньев гирлянды, особенно в случае со старыми новогодними украшениями. Он добавил, что средний срок эксплуатации гирлянд составляет около пяти лет.