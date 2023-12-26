В МЧС призвали к бдительности со старыми новогодними гирляндами
Доставая гирлянду, необходимо обязательно проверить целостность всех ее звеньев, особенно в случае со старыми новогодними украшениями. Об этом 26 декабря заявил заместитель крымского управления МЧС России Игорь Скуртул.
«Средний срок эксплуатации гирлянд около пяти лет. Поэтому обязательно нужно обращать особое внимание на целостность всех соединений, готовность гирлянды длительно выполнять свою функцию», — сказал он «РИА Новости».
Скуртул также подчеркнул, что гирлянды нельзя оставлять включенными на ночь или без присмотра.
Ранее, 21 декабря, Роспотребнадзор рассказал «Известиям», как выбрать безопасные елочные украшения и гирлянды. Так, например, перед покупкой необходимо внимательно осмотреть елочную игрушку. Например, острые края стеклянных украшений должны быть защищены колпачками. Также не стоит забывать, что игрушки из стекла могут представлять опасность для детей.