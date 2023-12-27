Виктория Бекхэм подарила мужу на Рождество курятник

Известный футболист и спортивный менеджер Дэвид Бекхэм получил от супруги Виктории курятник в подарок на Рождество. Соответствующая запись была опубликована в Telegram-канале «BILD на русском» 27 декабря.

На записи можно заметить установленный в загородном доме знаменитостей курятник с несколькими курицами и петухом. Бекхэм остался доволен подарком. Он в праздничном колпаке вышел к птицам и насыпал им зерна. 18-летний сын супругов Круз тем временем бегал за курицей.

Поклонники знаменитой пары также обрадовались такому событию. Подписчики оставили тысячи лайков и комментариев под роликом в соцсетях.

Ранее в этот же день россияне назвали самый плохой новогодний подарок. По данным опроса Grechka Media и компании A2 Research, гаджеты, смартфоны и компьютеры станут лучшим подарком для россиян на Новый год, а худшим — подписки на цифровые сервисы, криптовалюты и NFT. Из общего числа опрошенных 41% ответили, что «всегда рады получить в подарок технологии». 22% россиян хотят получить деньги, а еще 15% рады любым подаркам.

Ранее, 24 декабря, опрос компании MAXIMUM Education среди 2537 школьников и их родителей показал, что в качестве новогоднего подарка россияне чаще всего хотели бы себе любые услуги, связанные со здоровьем и красотой (17% опрошенных). Школьники хотели бы денежный подарок (так ответили 34%).