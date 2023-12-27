Реклама
Прямой эфир
Общество
Поезд Деда Мороза прибыл в Москву
Общество
В Кремле отказались комментировать вечеринку Ивлеевой
Политика
Песков заявил о невозможности изменить ход СВО новым траншем Украине от ЕС
Мир
СМИ Австралии предрекли победу России в конфликте на Украине
Мир
Песков рассказал о контактах Алиева и Пашиняна на саммите СНГ
Политика
В Совфеде предрекли рост недовольства украинцами политикой Зеленского
Мир
Лавров заявил о прогрессе в сфере совместного производства вооружений РФ и Индии
Наука и техника
Лихачев заявил о выполнении «Росатомом» гособоронзаказа 2023 года
Мир
Захарова заявила о последствиях экспорта ракет Patriot из Японии в США
Мир
Лавров прокомментировал утечки о намерениях заморозить конфликт на Украине
Пресс-релизы
«Золотой Граммофон» возвращается в Северную столицу
Армия
Группировка «Юг» взяла важный опорный пункт ВСУ на донецком направлении
Мир
Число погибших в секторе Газа выросло до 21 тыс. человек
Мир
На Украине заявили об истощении потенциала финансирования военных потребностей
Мир
Украинский генерал предупредил об осложнении ситуации для ВСУ в 2024 году
Сюжет:

Лавров прокомментировал утечки о намерениях заморозить конфликт на Украине

Лавров: разборки властей Киева — это дело страны, которая управляется извне
0
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал утечки информации о намерениях Запада заморозить конфликт на Украине и назвать это победой. На пресс-конференции по итогам переговоров с индийским коллегой Субраманиамом Джайшанкаром 27 декабря Лавров заявил, что США не впервые объявлять такие победы.

«Что касается утечек о намерениях Запада заморозить конфликт на Украине и представить ее в качестве страны победительницы, читаем эти утечки, знаем мы и о способностях Запада, прежде всего США, объявлять о победах», — сказал Лавров.

Министр также привел в пример ситуацию в других странах, в которых США объявляли победы.

«Знаем, как они побеждают и во Вьетнаме, и в Афганистане и в Ираке, когда в 2003 году в США вторглись в эту страну под ложным предлогом, там через месяц объявили победу демократии. Прошло вот 20 лет, и где сейчас Ирак находится? Равно как и Ливия — тоже стала предметом особой заботы натовских стран, которые принесли туда демократию и разрушили государственность», — сказал глава МИД РФ.

По словам Лаврова, ни в одной стране, которую США использовали для продвижения своих интересов, не стало лучше. Министр также привел в пример ситуацию на Ближнем Востоке, в частности в секторе Газа, где Вашингтон долгие годы блокировал любые усилия по созданию палестинского государства.

По словам Лаврова, также показательной является ситуация и на Гаити, беднейшей стране мира, которой США занимаются уже больше 100 лет.

«Поэтому победы объявлять американцам не впервой, думаю как-нибудь сформулируют», — подытожил Лавров.

Глава МИД РФ также прокомментировал разногласия между киевскими властями.

«Это внутреннее дело страны, которая утратила свою самостоятельность и управляется извне. Поэтому пускай те, кто ею управляет, и заботится по этому конкретному поводу», — объяснил Лавров.

Со страхом и сомнениями: на Западе не уверены в дальнейшем будущем Украины
Президент Франции намекнул на усталость США и ЕС от российско-украинского конфликта

Ранее, 18 декабря, сообщалось, что союзники Киева предлагают заморозить конфликт и выдать это за победу. Об этом сообщало издание Financial Times со ссылкой на экс-чиновника США. В материале также указывается, что Украина накануне Нового года ощущает нехватку боеприпасов, финансов и дипломатической поддержки. При этом у западных союзников Киева нет «теории победы», на фоне этого ожидается дальнейшее сокращение помощи.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023