Лавров прокомментировал утечки о намерениях заморозить конфликт на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал утечки информации о намерениях Запада заморозить конфликт на Украине и назвать это победой. На пресс-конференции по итогам переговоров с индийским коллегой Субраманиамом Джайшанкаром 27 декабря Лавров заявил, что США не впервые объявлять такие победы.

«Что касается утечек о намерениях Запада заморозить конфликт на Украине и представить ее в качестве страны победительницы, читаем эти утечки, знаем мы и о способностях Запада, прежде всего США, объявлять о победах», — сказал Лавров.

Министр также привел в пример ситуацию в других странах, в которых США объявляли победы.

«Знаем, как они побеждают и во Вьетнаме, и в Афганистане и в Ираке, когда в 2003 году в США вторглись в эту страну под ложным предлогом, там через месяц объявили победу демократии. Прошло вот 20 лет, и где сейчас Ирак находится? Равно как и Ливия — тоже стала предметом особой заботы натовских стран, которые принесли туда демократию и разрушили государственность», — сказал глава МИД РФ.

По словам Лаврова, ни в одной стране, которую США использовали для продвижения своих интересов, не стало лучше. Министр также привел в пример ситуацию на Ближнем Востоке, в частности в секторе Газа, где Вашингтон долгие годы блокировал любые усилия по созданию палестинского государства.

По словам Лаврова, также показательной является ситуация и на Гаити, беднейшей стране мира, которой США занимаются уже больше 100 лет.

«Поэтому победы объявлять американцам не впервой, думаю как-нибудь сформулируют», — подытожил Лавров.

Глава МИД РФ также прокомментировал разногласия между киевскими властями.

«Это внутреннее дело страны, которая утратила свою самостоятельность и управляется извне. Поэтому пускай те, кто ею управляет, и заботится по этому конкретному поводу», — объяснил Лавров.

Ранее, 18 декабря, сообщалось, что союзники Киева предлагают заморозить конфликт и выдать это за победу. Об этом сообщало издание Financial Times со ссылкой на экс-чиновника США. В материале также указывается, что Украина накануне Нового года ощущает нехватку боеприпасов, финансов и дипломатической поддержки. При этом у западных союзников Киева нет «теории победы», на фоне этого ожидается дальнейшее сокращение помощи.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.