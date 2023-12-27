Песков заявил о невозможности изменить ход СВО новым траншем Украине от ЕС

Новый пакет финансовой помощи Украине от Евросоюза (ЕС) на €20 млрд не окажет никакого влияния на ход специальной военной операции России. Об этом 27 декабря заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Повлиять на ход на СВО эти деньги не смогут. Эти деньги выделяются в ущерб экономикам стран ЕС, которые и так переживают нелегкие времена, и эти деньги выделяются в ущерб промышленности стран ЕС, и в ущерб будущему стран ЕС. Вот так мы к этому относимся. Мы продолжаем спецоперацию, для нас главное — достигнуть тех целей, которые стоят перед нами», — отметил пресс-секретарь президента РФ на брифинге.

При этом в Кремле понимают, что власти Евросоюза и сами испытывают противоречия по вопросу выделения финансов Киеву, так не очень уверены, пойдут ли они на благие цели. Кроме того, это уже доходит и до европейских налогоплательщиков, которым это не очень нравится, заявил Песков.

«Тем более, что эти деньги выделяются не на созидание, а на войну, и на поддержку режима, который неизвестно, на какие цели эти деньги тратит. И европейцы и американцы уже прекрасно понимают уровень коррупции [на Украине], ведь изрядная часть их разворовывается», — добавил он.

Ранее, 26 декабря, газета Financial Times сообщила, что Евросоюз готовит запасной план финансирования Украины на €20 млрд. По данным газеты, новый вариант финансирования потребовался после блокировки премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном поправки в бюджет ЕС, предусматривающей выделение Украине €50 млрд в течение 2024–2027 годов.

До этого, 21 декабря, Орбан допустил, что ЕС может выделить помощь Киеву, несмотря на вето, которое наложил Будапешт, в том случае, если остальные страны заключат соответствующее соглашение. Он подчеркнул, что Венгрия против того, чтобы Киеву был выделен новый объем помощи от объединения.

27 декабря кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Коньков в беседе с «Известиями» заявил, что Евросоюз загнал себя в ловушку и вынужден искать дополнительные инструменты для принятия финансирования Украины, взяв на себя обязательства по предоставлению помощи Киеву. Он отметил, что вредность этого для Европы осознается уже не только отдельными руководителями, но и народными массами.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.