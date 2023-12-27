Реклама
Прямой эфир
Общество
Поезд Деда Мороза прибыл в Москву
Общество
В Кремле отказались комментировать вечеринку Ивлеевой
Политика
Песков заявил о невозможности изменить ход СВО новым траншем Украине от ЕС
Мир
СМИ Австралии предрекли победу России в конфликте на Украине
Мир
Песков рассказал о контактах Алиева и Пашиняна на саммите СНГ
Политика
В Совфеде предрекли рост недовольства украинцами политикой Зеленского
Мир
Лавров заявил о прогрессе в сфере совместного производства вооружений РФ и Индии
Наука и техника
Лихачев заявил о выполнении «Росатомом» гособоронзаказа 2023 года
Мир
Захарова заявила о последствиях экспорта ракет Patriot из Японии в США
Мир
Лавров прокомментировал утечки о намерениях заморозить конфликт на Украине
Пресс-релизы
«Золотой Граммофон» возвращается в Северную столицу
Армия
Группировка «Юг» взяла важный опорный пункт ВСУ на донецком направлении
Мир
Число погибших в секторе Газа выросло до 21 тыс. человек
Мир
На Украине заявили об истощении потенциала финансирования военных потребностей
Мир
Украинский генерал предупредил об осложнении ситуации для ВСУ в 2024 году
Сюжет:

Песков заявил о невозможности изменить ход СВО новым траншем Украине от ЕС

0
Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новый пакет финансовой помощи Украине от Евросоюза (ЕС) на €20 млрд не окажет никакого влияния на ход специальной военной операции России. Об этом 27 декабря заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Повлиять на ход на СВО эти деньги не смогут. Эти деньги выделяются в ущерб экономикам стран ЕС, которые и так переживают нелегкие времена, и эти деньги выделяются в ущерб промышленности стран ЕС, и в ущерб будущему стран ЕС. Вот так мы к этому относимся. Мы продолжаем спецоперацию, для нас главное — достигнуть тех целей, которые стоят перед нами», — отметил пресс-секретарь президента РФ на брифинге.

При этом в Кремле понимают, что власти Евросоюза и сами испытывают противоречия по вопросу выделения финансов Киеву, так не очень уверены, пойдут ли они на благие цели. Кроме того, это уже доходит и до европейских налогоплательщиков, которым это не очень нравится, заявил Песков.

«Тем более, что эти деньги выделяются не на созидание, а на войну, и на поддержку режима, который неизвестно, на какие цели эти деньги тратит. И европейцы и американцы уже прекрасно понимают уровень коррупции [на Украине], ведь изрядная часть их разворовывается», — добавил он.

Процентный подход: Запад не придумал способ конфисковать российские активы
Законного механизма в ЕС и США нет, поэтому дискутируют хотя бы об изъятии доходов

Ранее, 26 декабря, газета Financial Times сообщила, что Евросоюз готовит запасной план финансирования Украины на €20 млрд. По данным газеты, новый вариант финансирования потребовался после блокировки премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном поправки в бюджет ЕС, предусматривающей выделение Украине €50 млрд в течение 2024–2027 годов.

До этого, 21 декабря, Орбан допустил, что ЕС может выделить помощь Киеву, несмотря на вето, которое наложил Будапешт, в том случае, если остальные страны заключат соответствующее соглашение. Он подчеркнул, что Венгрия против того, чтобы Киеву был выделен новый объем помощи от объединения.

27 декабря кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Коньков в беседе с «Известиями» заявил, что Евросоюз загнал себя в ловушку и вынужден искать дополнительные инструменты для принятия финансирования Украины, взяв на себя обязательства по предоставлению помощи Киеву. Он отметил, что вредность этого для Европы осознается уже не только отдельными руководителями, но и народными массами.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023