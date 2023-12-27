Политолог указал на безвыходное положение ЕС в вопросе финансирования Украины

Евросоюз загнал себя в ловушку и вынужден искать дополнительные инструменты для принятия финансирования Украины. Таким мнением в беседе с «Известиями» 27 декабря поделился кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Коньков.

Накануне газета Financial Times писала, что ЕС готовит запасной план финансирования Киева на €20 млрд в обход блокировки премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном поправки в бюджет Евросоюза, предусматривающую выделение Украине €50 млрд в течение 2024–2027 годов.

«Политическое решение о поддержке Украины Евросоюзом принято давно и оно всё время укрепляется дополнительными аргументами, как со стороны европейской бюрократии, так и внешних интересантов — в первую очередь США. <...> Поэтому то, что Европа будет поддерживать Украину не только на словах, но и деньгами звучало постоянно, и сегодня с учетом беспрецедентно принципиальной позиции Венгрии, Европа, безусловно, найдет инструменты и механизмы для принятия решения о финансировании Киева», — считает Коньков.

Он добавил, что Европейский союз загнал себя в ловушку, взяв на себя обязательства по предоставлению помощи Киеву.

«Вредность для Европы осознается уже не только отдельными руководителями, но и народными массами. Предстоящий год обещает быть выборным для ЕС и в этом смысле, конечно, есть определенные риски, если не сказать угрозы, для текущей европейской бюрократии. Загнав себя в ловушку, они вынуждены гнуть линию, которая кажется всё менее привлекательной для населения и реальных политиков ЕС», — подытожил политолог.

Как уточняла Financial Times, новый план подразумевает, что члены Евросоюза возьмут на себя финансовые гарантии перед бюджетом ЕС, что позволит Еврокомиссии (ЕК) занять на рынках капиталов €20 млрд для Киева. Главный смысл этого плана в том, что он не требует единогласного согласия всех членов ЕС, а значит, Венгрия не сможет наложить на него вето.

21 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан допустил, что ЕС может выделить помощь Киеву, несмотря на вето, наложенное Будапештом, в том случае, если остальные страны заключат соответствующее соглашение. Он подчеркнул, что Венгрия против того, чтобы Украине был выделен новый объем помощи от объединения.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.