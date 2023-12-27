Беспилотник «Суперкам»: описание, технические характеристики

В среду, 27 декабря, глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал о создании нового российского беспилотника «Суперкам». В чем особенность этого летательного аппарата и какими техническими характеристиками обладают дроны этой серии, читайте в материале «Известий».

Новый беспилотник «Суперкам»

По словам Чемезова, в контуре «Ростеха» занимаются созданием нового беспилотного летательного аппарата (БПЛА) серии «Суперкам». Он существует в двух версиях: разведывательной и камикадзе, вторая на данный момент проходит испытания и демонстрирует технические характеристики.

Чемезов отметил, что одной из особенностей новых БПЛА станет высокая сопротивляемость воздействию средств радиоэлектронной борьбы, поэтому подавить их будет сложно.

Беспилотник «Суперкам» — технические характеристики

Производством беспилотников серии «Суперкам» занимается госкорпорация «Беспилотные системы». На сегодняшний день компания предлагает 11 моделей БПЛА этого типа разных размеров: от небольших дронов до крупных летательных аппаратов самолетного типа.

Беспилотники способны производить тепловизионный мониторинг, лазерное сканирование, газоанализ и мультиспектральную съемку. Они применяются в разведывательных целях, а также для сбора геодезических данных, мониторинга нефтегазовых, энергетических, сельскохозяйственных и экологически значимых объектов. Кроме того, технологии «Суперкам» используют в строительной и горнодобывающей сферах.

Одним из флагманов серии «Суперкам» является модель S350, предназначенная для выполнения работ по аэрофотосъемке и видеомониторингу. Она может оставаться в воздухе на протяжении 4,5 часов и развивать скорость до 120 км/ч. Беспилотник способен передавать информацию на расстояние до 100 км, что делает его полезным как для разведки и защиты государственных границ, так и для выполнения гражданских задач.

«Суперкам» S350 может работать в условиях сильного ветра, дождя и снегопада, выдерживает температуру от –40 до +45 градусов. В качестве полезной нагрузки на него можно установить камеру, тепловизионное оборудование, газоанализатор, устройство для определения радиационного фона или систему лазерного сканирования. Конструкция позволяет использовать до трех полезных нагрузок одновременно.

Как отмечается на сайте компании-производителя, ключевыми особенностями этого беспилотного комплекса являются оперативность сборки, модульные композитные элементы, взаимозаменяемые и комбинируемые полезные нагрузки, а также система отцепа консолей крыла при посадке, которая позволяет избежать возможных повреждений.

Беспилотники серии «Суперкам» продемонстрировали свою эффективность в зоне спецоперации. Они отличились хорошей помехозащищенностью, легкостью в управлении и обслуживании, а также высоким качеством транслируемого видео.

В ноябре оперативные разведданные, полученные расчетом этого БПЛА, позволили артиллеристам Центрального военного округа (ЦВО) уничтожить из самоходной гаубицы 2С5 «Гиацинт» огневую минометную точку украинских военных на краснолиманском направлении. Беспилотник засек вспышку от выхода минометного снаряда и передал координаты российским бойцам, которые успешно поразили цель.