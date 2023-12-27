Чемезов сообщил о создании в России нового беспилотника «Суперкам»

В России создали новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Суперкам». Об этом 27 декабря сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью «РИА Новости».

«На текущий момент в контуре «Ростеха» создается еще один беспилотный летательный аппарат серии «Суперкам». Он есть как в разведывательной версии, так и в версии камикадзе», — сказал он.

По его словам, второй вариант «Суперкама» — камикадзе — на данный момент проходит испытания и демонстрирует свои технические характеристики.

При этом одной их отличительный черт новых БПЛА является высокая степень защиты от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что значительно усложняет подавление беспилотника, добавляет Газета.Ru.

Накануне директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская заявила, что в России успешно развивается и применяется технология роев БПЛА. По ее словам, такая технология дает, например, преимущество при противодействии средствам РЭБ.

1 декабря входящий в «Ростех» холдинг «Росэлектроника» разработал и представил миниатюрную систему «свой-чужой» для идентификации БПЛА. Как пояснили в корпорации, система обладает малым весом — не более 150 г — и низким энергопотреблением.

В ноябре в конструкторском бюро «Восток» сообщили, что российские специалисты ведут разработку нового БПЛА типа «летающее крыло». БПЛА будет служить для разведки, корректировки огня артиллерии, а также для ретрансляции связи, в том числе для новой ударной платформы «Скальпель».