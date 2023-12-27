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Чемезов сообщил о создании в России нового беспилотника «Суперкам»

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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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В России создали новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Суперкам». Об этом 27 декабря сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью «РИА Новости».

«На текущий момент в контуре «Ростеха» создается еще один беспилотный летательный аппарат серии «Суперкам». Он есть как в разведывательной версии, так и в версии камикадзе», — сказал он.

По его словам, второй вариант «Суперкама» — камикадзе — на данный момент проходит испытания и демонстрирует свои технические характеристики.

При этом одной их отличительный черт новых БПЛА является высокая степень защиты от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что значительно усложняет подавление беспилотника, добавляет Газета.Ru.

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Накануне директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская заявила, что в России успешно развивается и применяется технология роев БПЛА. По ее словам, такая технология дает, например, преимущество при противодействии средствам РЭБ.

1 декабря входящий в «Ростех» холдинг «Росэлектроника» разработал и представил миниатюрную систему «свой-чужой» для идентификации БПЛА. Как пояснили в корпорации, система обладает малым весом — не более 150 г — и низким энергопотреблением.

В ноябре в конструкторском бюро «Восток» сообщили, что российские специалисты ведут разработку нового БПЛА типа «летающее крыло». БПЛА будет служить для разведки, корректировки огня артиллерии, а также для ретрансляции связи, в том числе для новой ударной платформы «Скальпель».

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