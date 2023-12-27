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Кинолог объяснил, почему не стоит оставлять собаку одну в новогоднюю ночь

Кинолог Голубев: шумная новогодняя ночь может стать стрессом для собаки
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Фото: Global Look Press/Ingram Images
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Громкие звуки фейерверков, шум от соседей, суета за дверью — всё это может вызывать серьезный стресс у питомца, который остался дома один в новогоднюю ночь. Собаководу важно понимать, что не все собаки могут оставаться дома без хозяина, особенно в период праздников. Новогодняя ночь может обернуться серьезными проблемами с поведением животного. Об этом 27 декабря «Известиям» заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Некоторые собаки спокойно переживают новогоднюю ночь, а есть те питомцы, которым сложно даже в присутствии хозяина переносить праздничную суету. Громкие звуки салюта за окном, шум от соседей, постоянные движения за дверью — всё это без нахождения хозяина рядом может стать причиной серьезного стресса. Маленьких щенков и собак, которые только появились в доме, точно лучше не оставлять одних во время празднования Нового года», — сказал он.

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Собака, оставшись одна, может начать выть, скулить, при громких звуках пытаться искать убежище. Из-за стресса животное даже может начать громить квартиру: кто-то грызет обувь и мебель, есть питомцы, которые подкапывают под дверью, снимают с нее обшивку. Помимо общего беспорядка в доме это может нанести серьезный вред здоровью любимца: находясь в панике, собака может пораниться, если, например, будет пытаться что-то разрыть или погрызть.

«Хозяин должен заранее побеспокоиться о комфорте и безопасности собаки. Если ваш питомец имеет проблемы с поведением, заблаговременно обратитесь за помощью к профессиональному дрессировщику, который поможет скорректировать поведение и подскажет, как подготовить питомца к одиночеству. При сильном стрессе можно дать собаке успокоительные капли, в составе которых содержатся натуральные седативные травы, но делать это необходимо только после консультации с ветеринарным врачом», — сказал Голубев.

Если планируете оставить собаку одну на более длительное время, чем праздничные часы в новогоднюю ночь, подготовьтесь заблаговременно: вы можете воспользоваться зоогостиницами или узнать об услугах догситтера. Необходимо узнать об условиях содержания, квалификации людей, которые будут ухаживать за вашей собакой, пока вас не будет рядом, рекомендует эксперт.

«Заранее организуйте место, куда собака может прятаться, если сильно испугается шума фейерверков, — это может быть просто ее привычное место или особый уголок в какой-либо части квартиры. Обязательно хорошо закройте окна, чтобы минимизировать шум с улицы. Постарайтесь развлечь собаку, пока вас не будет рядом, для этого подойдут поисковые игры: вы прячете лакомства по всей квартире, питомец по запаху ищет в ваше отсутствие. Также оставьте игрушки, которые питомец может пожевать, — это могут быть резиновые игрушки, конги, начиненные лакомством», —заключил он.

22 декабря кинолог Голубев назвал правила выгула собаки зимой рядом с водоемом. По его словам, особую опасность таят в себе только что замерзшие водоемы: первый лед только кажется прочным, а на самом деле может быть тонким и не выдержит не только тяжести человека, но и собаки. Такой лед будет более темным, снег на нем лежит ровным покровом.

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