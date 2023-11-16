Друзьям человека: в регионах будут массово создавать собачьи площадки

В проекты комплексного развития территорий (так называемой реновации в регионах), помимо создания транспортной и социальной инфраструктуры могут включить собачьи площадки. Сегодня жителям городов не хватает места для цивилизованного выгула собак. К примеру, в Москве на 13 тыс. жителей приходится всего одна такая площадка. Это приводит к постоянным конфликтам между людьми, вплоть до угроз собакам и их владельцам. Поправки в Градостроительный кодекс и другие законы, необходимые для решения проблемы, разработали в Госдуме, выяснили «Известия».

Сколько площадок для выгула собак не хватает

Сегодня в Москве на 13 тыс. жителей приходится всего одна площадка для выгула собак, в некоторых крупных городах, где живет по 500 тыс. человек, их и вовсе 5–7, рассказал «Известиям» член Общественном совете Минстроя, основатель проекта «Собакин город» Артем Гебелев. Но желательно, чтобы одна такая площадка была на 2–3 тыс. человек, пояснил он.

Дисбаланс планируется устранить, создавая площадки в рамках комплексного развития территорий (КРТ, или так называемая реновация в регионах). Такие поправки ко второму чтению правительственного законопроекта о регулировании вопросов КРТ подготовили члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, документ есть в распоряжении «Известий».

Комплексное развитие территорий — механизм, который появился в законодательстве в декабре 2020 года. Он дает регионам право утверждать программы сноса и реконструкции практически любых зданий, даже неаварийных — если за это голосуют две трети жителей.

Если Госдума поддержит поправки депутатов, то в комплексные проекты застройки территории в рамках КРТ помимо транспортной и социальной инфраструктуры должны будут обязательно включать в себя собачьи площадки, рекреационные зоны.

— Уже накоплен определенный практический опыт в части реализации проектов КРТ, и стали очевидны проблемы и узкие места, которые нуждаются в дополнительном законодательном регулировании, — сказал «Известиям» автор поправок первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Также, по его словам, необходимо дать возможность включать в границы КРТ и любые другие социально-значимые объекты, в том числе, например, скверы, фонтаны, коворкинги, студии детского творчества.

К чему приводит нехватка собачьих площадок

Сегодня жителям городов не хватает места для выгула собак, это приводит к постоянным конфликтам. Достаточно открыть соседские чаты.

«Одни выгуливают на тротуаре собак и не убирают за ними… другие наступают и вытирают о ковер в подъезде … неужели у людей вообще нет совести, ответственности и мозгов?» — пишет один из возмущенных жильцов многоквартирного дома в подмосковном Королеве.

«Добрый день! 17-й корпус, 4-й подъезд. Кто-то из жильцов (или детей) вымазал коврик при входе в подъезд. По отношению к другим жильцам это не очень красиво, коврик теперь выбрасывать? А кто новый будет покупать? Мы этот от УК ждали почти месяц», — подключается второй.

Действительно, собаководы часто становятся источником проблем, когда не убирают за собаками или не контролируют своих питомцев, отметил Артем Гебелев. Но нередко случаются и противоположные случаи.

— Выходим на прогулку, как на поле боя — с крупной собакой и проблемы крупные. Люди боятся размера, внешнего вида, — рассказывает «Известиям» Елизавета, заводчица из Москвы. — За три года жизни моей собаки, я много раз получала угрозы расправы надо мной, над моей собакой.

Один раз дошло до того, что пришлось писать заявление в полицию на соседей: в домовом чате они грозились отравить собак и причинить вред их владельцам, рассказала она.

— Люди постоянно указывают, что гулять с собакой я имею право только на собачьих площадках, которых в нашем районе практически нет, — добавила Елизавета.

Для многих владельцев собак, которые живут в центре города, ежедневные прогулки с псами превращаются в мучение.

— На улице мы сразу выходили во двор с детскими площадками. Приходилось быстро выбегать со двора, огибая мам с детьми, а потом между машинами по узким тротуарам идти до сквера — единственной зеленой зоны, — рассказала «Известиям» москвичка Екатерина.

Из-за отсутствия в районе ее проживания огороженных зон для выгула, женщине приходится играть с собакой в зеленых зонах вдоль проезжей части.

— Однажды я неудачно кинула собаке мяч, он отлетел на проезжую часть. Слава богу, пес был на поводке, и я смогла его удержать, потому что он ломанулся за мячом со всей прытью. Страшно представить, что бы было, если бы поводок выскользнул из рук, — рассказывает Екатерина.

В Хамовниках, в одном из престижных районов Москвы, несмотря на большое число дог-френдли ресторанов, кафе и магазинов, с площадками для выгула тоже не всё в порядке.

— Есть две маленькие и очень старые, некомфортные, — поделилась Анастасия.

Жители московского района Южное Медведково пожаловались «Известиям», что на площадке на Олонецком проезде сделали крайне неудачный ремонт: там заменили удобный для выгула собак грунт на песок, а вместо 11 больших снарядов установили всего пять небольших, годных разве что для карманных пород. Теперь площадка пустует.

— Раньше я могла своего пса Грея отвлечь на тренажерах, которые тут стояли, а теперь их нет, — рассказала собаковод Елена. — Теперь Грей гуляет, поджав хвост от страха, он боится прожекторов от Останкино.

Главная проблема собаководов — незащищенность и отсутствие «своей» инфраструктуры в городе, сказал Артем Гебелев.

— Людей с собаками очень много, их привлекают те же территории, что и людей без собак: освещенные, безопасные, зеленые. Но своих маршрутов, как это есть у велосипедистов, лыжников или любителей скандинавской ходьбы, у собаководов пока нет, — подчеркнул он.

Как будут создавать площадки для выгула собак

Механизм комплексного развития территорий — это, в первую очередь, правовой инструмент реализации государственно-частного партнерства, указал председатель комитета по строительству «Опоры России» Марк Геллер. Он позволяет привлечь инвестиции в создание комфортной городской среды для граждан.

— Сегодня застройщики, приступая к продажам будущего жилья, нередко обещают развитую и комфортную инфраструктуру, — отметил депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Амир Хамитов. — Но иногда едва ли не половину из обещанного в итоге не строят. В случае принятия поправок застройщики будут вынуждены выполнять все обязательства.

Достаточное число собачьих площадок, огороженных забором, в жилых кварталах обезопасит всех, кто бывает во дворе, в том числе детей, отметил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

По словам основателя группы «Родина» Владимира Щекина, площадки для выгула собак уже стали частью крупных девелоперских проектов, поэтому их внесение в проекты КРТ формализует сложившуюся практику.

— Себестоимость строительства пространств для выгула животных невелика, они имеют небольшую площадь, поэтому новое требование не станет чрезмерным обременением для застройщиков, — подчеркнул управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов. — Появление собачьих площадок в современных жилых комплексах сократит число конфликтов между соседями и облегчит содержание придомовой территории.

Но выделение площадки для выгула животных может повлиять на размер пятна застройки, полагает член генсовета «Деловой России», генеральный директор «Власта Инвест Крым» Людмила Любимова. В итоге сокращение площади может привести к удорожанию квартир: площадь дома может сократиться, а цену вряд ли снизят, пояснила она.

Например, по закону Московской области 2014 года, собачья площадка должна занимать 400–600 кв. м с отступом 25–40 м от окон дома, детских и образовательных учреждений, напомнил владелец ГК «ДА! Девелопмент» Денис Грось. Таким образом, она занимает 0,5–1 га. Средний же размер территории под комплексное развитие — 10–20 га, хотя часто бывает и 1–2 га. Поэтому, полагает эксперт, было бы разумно привязать обязательство по созданию собачьих площадок только к большим проектам КРТ — не менее 20–30 га.