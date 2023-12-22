Кинолог назвал правила выгула собаки зимой рядом с водоемом

Внимательность на прогулке с собакой уместна всегда, но зимой это особенно важно. В холодное время года нужно тщательно выбирать места для выгула, и, если планируется прогулка около водоема, нужно обязательно соблюдать правила безопасности, предупредил в разговоре с «Известиями» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, особую опасность таят в себе только что замерзшие водоемы: первый лед только кажется прочным, а на самом деле может быть тонким и не выдержит не только тяжести человека, но и собаки. Такой лед будет более темным, снег на нем лежит ровным покровом. Поэтому, если планируется сойти с берега на лед, нужно обязательно убедиться, что он выдержит вес человека.

«Избегайте тех водоемов, где с поверхности льда выступают кусты, трава, рядом есть родники или ручьи, где образуются промоины или проталины. Лед на таких водоемах очень тонкий, кроме того, поблизости могут находиться утки, за которыми в порыве игры может сорваться собака и провалиться под лед. Гуляя рядом с такими водоемами, обязательно держите питомца на поводке и не позволяйте выходить на лед», — посоветовал кинолог.

Также он обратил внимание, что в городской черте есть водоемы, куда сбрасывают растопленный снег с реагентами — вода в таких водоемах может не замерзать всю зиму. Кроме того, следует помнить, что в период оттепели лед становится тоньше, а значит опасность выйти на лед и провалиться — выше.

«Если вы всё же решили прогуляться по водоему, то делать это нужно в светлое время суток, обязательно убедившись, что лед достаточно крепкий, чтобы выдержать вас с питомцем. Лучше не отпускать собаку с поводка и внимательно следить за ее передвижениями», — добавил Голубев.

Помимо этого он отметил, что часто в черте города на водоемах зимуют утки. Активные собаки могут увлечься и кинуться за птицей, это особенно опасно, если питомец гуляет без поводка. Погнавшись за уткой, собака окажется в ледяной воде. В целом любой интересующий предмет рядом с водоемом может быть причиной того, что питомец окажется в воде.

«Именно зимой растут случаи травматизма у собак. Гуляя по льду, питомец может поскользнуться, получить вывих или травму. Кроме того, твердый наст может повредить некупированный пятый палец. С особым вниманием, гуляя около водоемов или на крепком льду, относитесь к неугомонным щенкам и молодым собакам крупных пород. Лучше всего обеспечить питомца удобной обувью на прогулке», — рассказал кинолог.

Также он обратил внимание на то, что, в отличие от человека, собака не всегда понимает, где безопасно, а где нет. Питомец может в любой момент сорваться и прыгнуть в холодную воду, если его что-то сильно увлечет. Если такая ситуация произошла, действовать нужно немедленно.

«Как только собака выйдет на берег, важно хорошо высушить шерсть питомца (воспользуйтесь шарфом или другими подручными средствами), а затем сразу направляйтесь в теплое и сухое место. После вы можете укрыть собаку одеялом и предложить теплое питье. После того, как собаке станет легче, отправляйтесь в ветеринарную клинику, чтобы ветеринарный врач осмотрел животное и исключил любые риски», — посоветовал специалист.

Если собака провалилась под лед, то, по его словам, важно как можно быстрее помочь питомцу выбраться, при этом максимально обезопасив себя.

«Осмотритесь и найдите любое подручное средство, которое поможет вытащить питомца: длинная палка, сухостой, если ничего не нашли, воспользуйтесь ремнем, шарфом и другой одеждой, которую можно связать. Ползком, медленно, широко расставив руки и ноги доберитесь до собаки, если у вас есть палка, с ее помощью помогите собаке приблизиться к берегу, а затем схватите ее за холку, если палки нет, попробуйте связать петлю из ремня или шарфа и накинуть на голову питомцу. Когда удастся вытащить собаку из воды, медленно, вместе с животным, ползком добирайтесь к месту, от которого вы пришли. Если вы понимаете, что помочь собаке самостоятельно не можете, вызывайте сотрудников МЧС для спасения любимца», — подытожил кинолог.

В ноябре Голубев рассказал «Известиям» о недопустимости агрессивных методов дрессировки собак. По его словам, допуская грубость и применение физической силы в процессе дрессировки, собаковод только усложняет себе совместную жизнь с питомцем. Взаимоотношения с собакой важно выстраивать, основываясь на интересах и породных особенностях животного, а грубость порождает агрессивное поведение питомца.