Запрет на вывоз из РФ некоторых товаров продлен до конца 2025 года

Правительство России продлило до конца 2025 года запрет на вывоз из страны некоторых товаров и оборудования. Об этом 27 декабря сообщается на сайте кабмина.

Ограничение касается технологического и медицинского оборудования, сельхозтехники, электрической аппаратуры, турбин, ядерных реакторов, волоконно-оптических кабелей, некоторых видов летательных аппаратов, радиолокационных приборов, аккумляторов и станков для обработки металлов, пояснили в кабинете министров.

При этом вывоз будет разрешен в государства, являющиеся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Экспортные ограничения также не будут распространяться на образцы медицинских изделий, ранее ввезенные в РФ для государственной регистрации, на холодильное оборудование, отдельные виды насосов и ряд категорий судов.

Кроме того, в ведомстве сообщили о смягчении ограничений на вывоз отдельных видов товаров системообразующими и их дочерними организациями.

Накануне правительство продлило запрет на вывоз из России патронов и гильз до конца 2025 года.

Правительство РФ 10 марта 2022 года определило перечень товаров и оборудования, которые временно запрещается вывозить из страны. В список вошло более 200 наименований, в том числе железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели. Кабмин пояснил, что эта мера необходима для обеспечения стабильности на российском рынке. 1 декабря того же года список товаров был дополнен.