Правительство продлило запрет на вывоз из РФ патронов и гильз

Правительство России продлило запрет на вывоз патронов и гильз до конца 2025 года. Подписано соответствующее постановление, говорится 26 декабря в Telegram-канале кабмина.



«В России продлевается временный запрет на вывоз из страны патронов для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильз для патронов к нарезному огнестрельному оружию определенных калибров», — говорится в сообщении.

Данное решение обеспечит защиту интересов государства.

Ограничение на вывоз патронов и гильз ввели в мае 2023 года в рамках исполнения указа президента «О применении в целях обеспечения безопасности РФ специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности».

За границу можно вывезти патроны и гильзы, предназначенные для работы армии России, других войск и воинских формирований и для служебного пользования. Контролируют исполнение постановление правительства МВД РФ и пограничная служба.