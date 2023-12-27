Машков стал президентом премии и фестиваля «Золотая Маска»

Председатель Союза театральных деятелей России (СТД) Владимир Машков стал президентом Национальной театральной премии и фестиваля «Золотая Маска». Об этом 26 декабря сообщается на сайте Союза.

«Полномочия президента «Золотой Маски» принял на себя председатель СТД РФ В. Л. Машков», — сказано в сообщении.

В свою очередь, вице-президентом премии и фестиваля «Золотая Маска» стал секретарь СТД России Кирилл Крок.

Кроме того, секретариат единогласно поддержал решение о создании Донецкого регионального отделения СТД. Теперь региональных отделений Союза будет насчитываться 78. Сейчас ведется работа по открытию отделений в других новых субъектах России.

Ранее, 4 декабря, корреспондент «Известий» по итогам внеочередного съезда Союза театральных деятелей сообщил, что Машков избран новым председателем организации. За его кандидатуру проголосовали 176 делегатов съезда, против — 20.

Тогда же президент РФ Владимир Путин наградил Машкова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.