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Путин наградил Машкова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Президент РФ Владимир Путин наградил народного артиста России, актера и режиссера Владимира Машкова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Соответствующий указ главы государства подписан 4 декабря.

Как следует из текста документа, художественный руководитель Театра Олега Табакова удостоен награды «за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность».

27 ноября Владимир Машков отметил 60-летний юбилей.

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Ранее 4 декабря корреспондент «Известий» по итогам внеочередного съезда Союза театральных деятелей (СТД) сообщил, что Машков избран новым председателем организации. За его кандидатуру проголосовали 176 делегатов съезда, против — 20.

Актер назвал новое назначение огромной ответственностью перед театральным обществом России, а также выразил благодарность прежнему главе организации Александру Калягину. Кроме того, на заседании был избран состав секретариата СТД.

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