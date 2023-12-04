Владимир Машков избран новым председателем Союза театральных деятелей РФ

Новым председателем Союза театральных деятелей РФ избран актер и режиссер, народный артист России Владимир Машков. Об этом по итогам внеочередного съезда СТД в понедельник, 4 декабря, сообщает корреспондент «Известий».

За кандидатуру Машкова, который также является художественным руководителем Театра Олега Табакова, проголосовали 176 делегатов съезда, против — 20.

Актер назвал новое назначение огромной ответственностью перед театральным обществом России, а также выразил благодарность прежнему главе организации Александру Калягину.

«За то время, что вы возглавляете СТД РФ, вы тонко чувствовали нужды театра. Как будут обстоят дела, должен решать не председатель, а все сообщество», — сказал Машков.

На заседании он озвучил свои планы на посту председателя организации. В частности, новый глава СТД предложил создать театральную биржу, по примеру уже созданной в Севастополе. Кроме того, актер предложил поддерживать ветеранов театральной сферы, а также обратить внимание на образование и на развитие молодых талантов. Кроме того, артист отметил, что некоторые культурные проекты нуждаются в перезагрузке.

«[Следует] перезагрузить некоторые проекты. Некоторые утратили цели. Например «Золотая маска». [Нужно] вернуть доверие», — указал Машков.

По его словам, в условиях современной реальности, развивая театральную сферу, следует также обратиться к науке.

«[Нужно] совершать открытия в театральной области. В частности — в психологии. Без ее знания невозможна жизнь творческого человека», отметил новый председатель СТД.

Ранее в понедельник стало известно, что из выдвинутых на пост председателя СТД пяти кандидатур осталась только одна — Машкова. Выдвинутый на должность председателя Калягиным народный артист РФ Александр Лазарев первым на заседании сообщил о самоотводе.

Свои кандидатуры сняли также директор Театра Вахтангова Кирилл Крок, режиссер Андрей Борисов из Якутии и Валерий Гергиев.

Машков родился в 1963 году и уже в старших классах школы серьезно увлекся театром. Кинодебют Машкова состоялся в 1989 году, он сыграл Никиту в фильме «Зеленый огонь козы». С 2001 года его творческая биография стала пополняться зарубежными фильмами: «Американская рапсодия», «Танцы в «Голубой игуане» и «В тылу врага». В 2015-м он получил роль в многосерийном триллере «Родина», а в следующем году появился в фильме «Экипаж». Он также снимался в фильме 2017 года «Движение вверх».

27 ноября артист отметил 60-летний юбилей.