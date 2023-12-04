Машков остался единственным кандидатом на пост главы Союза театральных деятелей

Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков стал единственным кандидатом на пост председателя Союза театральных деятелей России. Внеочередное заседание проходит в понедельник, 4 декабря.

На пост руководителя было выдвинуто пять кандидатур, четверо из них взяли самоотвод.

Выдвинутый на должность председателя Александром Калягиным народный артист России Александр Лазарев первым вышел на сцену и сообщил о самоотводе.

«И не потому, что не справлюсь, но дело в том, что мне предложили должность главного режиссера. Это будет на днях объявлено», — сказал Лазарев, ответив, что хочет все силы отдать новой должности.

В каком театре Лазарев будет худруком, он умолчал. Сказал только, что и так поторопился с новостью.

Самоотвод вслед за ним взял директор Театра Вахтангова Кирилл Крок, режиссер Андрей Борисов из Якутии и Валерий Гергиев, который не дождался обсуждения кандидатов и покинул съезд, его ждут в Санкт-Петербурге.

После перерыва делегаты проголосуют за Машкова, но это лишь формальность.