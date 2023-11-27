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Российский актер Владимир Машков отмечает 60-летие

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Российский актер театра и кино Владимир Машком в понедельник, 27 ноября, отмечает юбилей. Ему исполнилось 60 лет. Свой секрет успеха он раскрыл корреспонденту «Известий» Анне Воропай.

Актер настолько вживается в роль, что герои, которых он играет, остаются с ним навсегда. Кроме того, он никогда не снимался в двух работах одновременно, так как не терпит пренебрежение к профессии.

«Тело продолжает помнить все те образы, которые у тебя есть, главное дальше в них не запутаться. Это тоже определенная работа», — поделился он.

Он сыграл более полусотни ролей в кино и театре. Но на экран актер попал не сразу: он вылетел из двух театральных вузов за драку и вспыльчивый характер. Однако Машков не сдался, устроился в театр декоратором.

Режиссер и народный артист РФ Алексей Учитель вспоминает, что на пробы фильма «Край» актер пришел побритым налысо. В тот момент Машков уже был утвержден на роль, а до съемок оставалось три месяца.

«Зачем ты это сделал? Он говорит: «Потому что я должен уже почувствовать себя в этой шкуре и уже настраиваться на это». Никто не верил, что он учился и получил удостоверение машиниста паровоза», — рассказал режиссер.

Машков не изменил цели стать актером. Успех пришел с картиной «Вор», которую номинировали на «Оскар». После роли Толяна его пригласили в Голливуд, он снимался в Томом Крузом в третьей «Миссия невыполнима».

Машков мог стать партнером актрисы Анжелины Джоли в «Ларе Крофт», но отказался, чтобы отдать долг отцу. Он снял фильм «Папа!» по мотивам пьесы «Матросская Тишина».

«Сейчас он восстановил этот спектакль, он идет в Табакерке. Но я помню тот спектакль, он играл Абрама Ильича. И как он это делал, мы до сих пор не можем понять, потому что это великая его роль», — объяснил народный артист России Сергей Безруков.

Кинорежиссер Карен Шахназаров подчеркнул, что Машков — настоящий патриот, который по-настоящему занимается помощью: ездит в Донецк и Луганск.

«Кто же я? Я разный. Я натруженный и праздный. Я целе- и нецелесообразный», — отметил Машков.

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Актер родился в 1963 году и уже в старших классах школы серьезно увлекся театром. Кинодебют Машкова состоялся в 1989 году, он сыграл Никиту в фильме «Зеленый огонь козы». После этого молодой актер снимался еще в нескольких картинах, таких как «Делай — раз!» и «Ха-би-ассы». С 2001 года его творческая биография стала пополняться зарубежными фильмами: «Американская рапсодия», «Танцы в «Голубой игуане» и «В тылу врага». В 2015-м он получил роль в многосерийном триллере «Родина», а в следующем году появился в фильме «Экипаж». Он также снимался в фильме 2017 года «Движение вверх».

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