Сцен эффект: ученики поздравили Машкова шоу-спектаклем «Атом Солнца»

В афише Театра Олега Табакова 28 ноября появился первый шоу-спектакль. «Атом Солнца» — зрелище, насыщенное спецэффектами, аудиовизуальными элементами, магией и экстримом. И всё это — дело рук самой молодой труппы Москвы. Автором идеи выступил худрук театра Владимир Машков. Постановку доверил четырем молодым артистам. Спектакль посвятили создателю театра, народному артисту СССР Олегу Табакову. А приурочили к юбилею худрука. 27 ноября Владимиру Машкову исполнилось 60. «Известия» побывали на предпремьерном показе и оценили дебютантов от режиссуры.

Атомный юбилей

Когда-то драматург Виктор Розов так сказал о таланте молодого Олега Табакова: этот артист проглотил «атом Солнца». Табаков был щедро одарен и без остатка делился своим талантом со зрителями.

Владимир Машков решил удивить театральную Москву и продемонстрировал все дарования молодой труппы. Сегодня театры ищут интересных постановщиков, а народный артист решил взрастить их в своем коллективе. Чтобы не мелочиться, предложил молодым артистам попробовать себя в режиссуре и дал им возможность поставить шоу-спектакль под названием «Атом Солнца».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Пять лет назад 25-минутное шоу с аналогичным названием показали на открытии обновленного здания театра на Сухаревской площади . Мини-спектакль продемонстрировал творческие и технические возможности новой сцены. Она поднималась, опускалась, трансформировалась. И всё это с уникальной световой и звуковой партитурой. Увиденное волшебство вызывало зависть коллег, чьи стены давно не видели ремонта. В финале шоу Владимир Машков выезжал на сцену на велосипеде.

На этот раз техника была лишь подмогой и оформлением дарований самой молодой труппы страны. Ее худрук собрал из недавних выпускников Театральной школы Олега Табакова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— Станиславский когда-то писал: «Я не знаю, как воспитать режиссера. Можно только создать условия для его возникновения», — сказал перед началом спектакля со сцены Владимир Машков. — Олег Павлович создавал такие условия для своих учеников. И мы продолжаем. Я очень рад, что у спектакля четыре режиссера. И я где-то сбоку, пятый.

Владимир Машков предложил идею создания шоу-спектакля своим молодым артистам — Алене Лаптевой, Артуру Касимову, Севастьяну Смышникову и Владиславу Миллеру. К ним подключились большие мастера. Художник Александр Рукавишников помог создать атмосферу праздника. Константин Худяков, работающий в жанре цифровой художественной техники, предоставил 20 картин для постановки. Мария Боровская создала более 400 костюмов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Молодые режиссеры не разменивались по мелочам. В спектакле заняты все поколения легендарной «Табакерки», ученики Олега Павловича и те, кто перенимает теперь опыт у них. Всего — 66 артистов. В том числе сами режиссеры шоу и студенты. К работе привлекли и 44 человека художественно-постановочной группы. Освещают сцену 130 световых приборов. А еще пиротехника, спецэффекты, на которые ушло два килограмма канифоли. Работа длилась два месяца.

— Если что-то пойдет не так, мы вам скажем. А если всё пойдет так, об этом скажете вы, — сказал худрук, и спектакль начался.

Театр-оркестр, или команда поджигателей

Артисты демонстрируют россыпь дарований. А квинтэссенцией таланта становится «Зеркальный человек» — главный герой шоу-спектакля. Он обладатель всех талантов. И артисты Владимира Машкова упорны в желании сравняться с ним, демонстрируют безграничность своих умений. Его блистательно исполнил актер Александр Лимин. В костюме из кусочков зеркал, в зеркальной маске он выходил в каждой мизансцене и присоединялся к артистам, которые пели не хуже солистов оперы, танцевали, били чечетку, фехтовали, делать акробатические трюки, висели на лонже вниз головой, делая при этом кульбиты.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

При необходимости из актеров « Табакерки» можно сформировать джаз-оркестр. Потому что они умеют играть на саксофоне, гитаре, перкуссии, ударных, аккордеоне. А если надо, у Владимира Машкова есть свой камерный оркестр. В труппе имеются музыканты, играющие на скрипке, виолончели, контрабасе, арфе, рояле, флейте.

А еще молодежь вместе с наставниками готова в прямом смысле гореть на работе. На сцене то воспламенялось, то взрывалось, а то что-то искрило. Но вопреки опасениям пожарных, создатели не отошли от норм безопасности ни на миллиметр. Всё согласовано и выверено со службами.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Артисты так били чечетку, что буквально высекали искры. В какой-то момент они синхронно стали вылетать из-под каблуков танцующих. Оказывается, виной тому — уникальная обувь. Специально для Театра Олега Табакова пиротехники разработали первые в мире искрящиеся ботинки.

— Попытки их создания начались еще 20 лет назад, — рассказал пиротехник Дмитрий Симкин. — Подобное не удавалось реализовать даже для шоу Макла Джексона.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Но для артистов Машкова это стало реальностью. Мастера смело могут патентовать свою технологию. Кроме зрелищности, она еще и безопасна для актеров и зрителей.

Вау-эффект для Владимира Машкова

Как говорит Артур Касимов, у зрителей должен случиться «вау-эффект» от увиденного действа. А пока артисты ждут премьеры, вау-эффект случился у худрука. Он так проникся работой над спектаклем, что в репетициях решил отметить свой юбилей. 27 ноября Владимиру Машкову исполнилось 60 лет. Свои дни рождения он не любит выносить на всеобщее обозрение. Поэтому вместе с артистами готовил премьеру. А еще с этой датой у него связаны тяжелые воспоминания.

— Так получилось, что 27 ноября 2017 года Олег Павлович попал в больницу, — поделился Владимир Машков. — Я ждал его звонка, но его не было. Позвонил сам: «Олег Павлович, вы что, забыли?» Этот день для меня — день смятения чувств. И я их ношу в себе. Поэтому в прошлые годы я в день рождения играл «Матросскую тишину», который родил меня как артиста. И в этот год я хочу посвятить спектакль своему учителю.

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Табаков был очень внимательным к своим ученикам. А тотальное внимание — и есть любовь.

— Олег Павлович подарил мне книгу «Моя настоящая жизнь», — рассказал Владимир Машков. — В ней очень много о нас, много секретного и того, чего даже мы не знали. Когда он ушел, я в очередной раз, взяв ее в руки, обнаружил слипшиеся странички. Я их разделил, а там написано: «Вовка, я тебя очень люблю. Хочу, чтобы ты развивался интенсивно и полно. И от этого и тебе, и людям будет хорошо». С этим посылом учителя я и живу.

«Атом Солнца» — спектакль-исследование. И по мнению одного из режиссеров Владислава Миллера, он помогает зрителям увидеть, что такое талант.