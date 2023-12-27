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Минобороны сообщило о запуске с Плесецка ракеты «Союз-2.1в» с военным спутником
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Запущенный с космодрома Плесецк военный спутник успешно выведен на орбиту

Минобороны РФ: запущенный с космодрома Плесецк спутник выведен на околоземную орбиту
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Фото: Министерство обороны РФ
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Легкая ракета «Союз-2.1в», запущенная с космодрома Плесецк, успешно вывела на орбиту военный спутник. Об этом 27 декабря сообщили в Минобороны РФ.

«В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС (Воздушно-космических сил. — Ред.). С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Старт ракеты «Союз-2.1в» состоялся в 10:03 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области. В военном ведомстве добавили, что пуск и выведение спутника на орбиту прошли в штатном режиме. После старта ракету взяли на сопровождение средства наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

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Предыдущий запуск ракеты на этом космодроме состоялся 21 декабря. Тогда на орбиту военный спутник выводила ракета «Союз-2.1б».

До этого, 26 ноября, корреспондент «Известий» Владислав Харченко рассказал, что Минобороны РФ организовало экскурсию для 45 воспитанниц московского, санкт-петербургского кадетских корпусов «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации» и Кызылского президентского кадетского училища на испытательный космодром Плесецк в Архангельской области. Главным событием программы стал пуск ракеты-носителя класса «Союз-2» с космическими аппаратами в интересах Минобороны, который воспитанницы увидели собственными глазами.

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