Запущенный с космодрома Плесецк военный спутник успешно выведен на орбиту

Легкая ракета «Союз-2.1в», запущенная с космодрома Плесецк, успешно вывела на орбиту военный спутник. Об этом 27 декабря сообщили в Минобороны РФ.

«В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС (Воздушно-космических сил. — Ред.). С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Старт ракеты «Союз-2.1в» состоялся в 10:03 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области. В военном ведомстве добавили, что пуск и выведение спутника на орбиту прошли в штатном режиме. После старта ракету взяли на сопровождение средства наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

Предыдущий запуск ракеты на этом космодроме состоялся 21 декабря. Тогда на орбиту военный спутник выводила ракета «Союз-2.1б».

До этого, 26 ноября, корреспондент «Известий» Владислав Харченко рассказал, что Минобороны РФ организовало экскурсию для 45 воспитанниц московского, санкт-петербургского кадетских корпусов «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации» и Кызылского президентского кадетского училища на испытательный космодром Плесецк в Архангельской области. Главным событием программы стал пуск ракеты-носителя класса «Союз-2» с космическими аппаратами в интересах Минобороны, который воспитанницы увидели собственными глазами.