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Захарова заявила о готовящейся Киевом провокации с применением химоружия

Захарова: Киев готовит антироссийскую провокацию с применением химоружия
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Украина готовит провокацию с применением отравляющих веществ, чтобы обвинить Россию в применении химического оружия.. Об этом 27 декабря во время брифинга заявила официальный представить МИД РФ Мария Захарова.

«Не исключается организация очередной антироссийской провокации с использованием отравляющих веществ западного производства, чтобы затем инициировать в структурах Организации Объединенных Наций и мировых СМИ новую кампанию по обвинению нашей страны в якобы преднамеренном использовании химического оружия», — сказала она.

По словам Захаровой,активное участие в подготовке провокации принимает служба безопасности Украины (СБУ) в кооперации с одной украинской компанией, специализирующейся на импорте химических реагентов и прекурсоров. Через эту фирму в октябре-ноябре 2023 года была закуплена малая партия триэтаноламин и азотосодержащего соединения натрия от расположенной в ФРГ американской компании, добавила представитель МИДа.

«Дело в том, что триэтаноламин входит в приложение по химикатам конвенции по запрещению ядерного оружия и подлежит ежегодному декларированию. Данное соединение является прекурсором для синтеза отравляющего вещества кожно-нарывного действия, а именно — азотистого иприта. Азотистые соединения натрия — высокотоксичны, а их поражающий эффект аналогичен цианиду», — пояснила Захарова.

По оценке российских специалистов, СБУ может использовать химикаты для производства боевого отравляющего вещества с целью проведения ограниченной по масштабам провокационной акции на подконтрольной Киеву территории в полосе действия российских войск.

Кроме того, Захарова отметила, что несколько лет назад Запад уже «активно разминал международное сообщество» на антироссийских позициях.

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Ранее, 11 декабря, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил об угрозе применения Киевом химического и биологического оружия из-за провала контрнаступления. По информации Минобороны, офис украинского президента координирует действия спецслужб страны для организации антироссийской провокации с использованием отравляющих веществ.

До этого, 28 ноября, Кириллов сообщил, что на тот момент жертвами применения компонентов химического оружия со стороны ВСУ стали как минимум 15 человек. Тогда он тоже допустил, что ВСУ могут применить биологические средства в связи с провалом в контрнаступлении.

27 ноября глава российской делегации на сессии в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский заявил о наличии у РФ неоспоримых доказательств, что США участвуют в поставках на Украину токсичных химикатов. Он указал, что данные вещества передаются ВСУ и воюющим на стороне киевского режима украинским наемникам.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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