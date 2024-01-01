7 января — Рождество Христово: история и традиции праздника

В ночь на 7 января православные верующие отметят великий и светлый праздник — Рождество Христово. Это день, когда христиане вспоминают о чуде явления Сына Божьего в земной мир. Сам праздник считается волшебной порой и вдохновляет людей делать добрые поступки и дарить близким любовь. «Известия» рассказывают читателям о смысле и традициях знаменательной даты.

Рождество – 2024: история и суть праздника

Матерью Иисуса Христа была непорочная Дева Мария. Когда подходил срок рождения ребенка, царь иудейский Ирод объявил перепись населения. Поэтому будущая мать вместе с супругом Иосифом направилась в Вифлеем, откуда происходили предки мужа. К тому времени все гостиницы города оказались переполненными, и Марии пришлось ночевать в пещере, куда пастухи сгоняли свой скот. Там и появился на свет Младенец Иисус.

«Он родился в вертепе, в темноте, в чрезвычайно стесненной обстановке, среди животных. Мы этим отмечаем, что Господь на себя возложил большие неудобства, нежели сейчас возлагаются на большинство из нас. И рождаемся в гораздо большем комфорте, и живем в гораздо большем комфорте. Ведь Господь пришел на землю и принизил себя ради нашего спасения», — объяснил в беседе с «Известиями» священник храма святителя Петра митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко.

Чудесную весть о приходе Мессии в мир земной первыми узнали пастухи. К ним с небес спустился ангел, повелевший явиться к Младенцу и воздать ему почести. Придя в пещеру, пастухи обнаружили, что ребенка в яслях оберегают своим дыханием от зимних холодов осел и вол.

«Пастухи символизируют простоту и трудолюбие, самое важное что должно нас сопровождать всю нашу жизнь», — отметил Савченко.

Вслед за пастухами взглянуть на Божественное дитя пришли волхвы, шедшие на зов путеводной звезды, которая зажглась над Вифлеемом после рождения Христа. Они преподнесли младенцу дары — золото для царя, ладан для Бога и смирну в качестве знака смерти.

Рождество – 2024: традиции праздника

Вместе с Рождеством наступает окончание долгого поста, в течение которого христиане воздерживаются от пищи животного происхождения и многих духовных и плотских удовольствий. В последнюю неделю перед праздником ограничения ужесточаются. А в сочельник священнослужители и истово верующие вовсе отказываются от еды, пока на небе не зажжется первая звезда.

Также это событие отмечается торжественными службами в храмах начиная с 6 января. Их кульминацией становится ночная Божественная литургия.

Рождество — праздник добрых дел и радости. Ко дню торжества приурочены многие благотворительные акции, концерты, а также праздничные гулянья, катания на санках, ярмарки и фестивали.

А вечером за праздничным столом собираются семьи, на стол после многодневного поста подают рыбу и мясо. Угощать принято также соседей и друзей. Во многих семьях детям дарят подарки и сладости.

Также со дня Рождества начинаются Святки. В этот период незамужние девушки гадают на суженого, а хозяйки очага привлекают удачу и достаток в дом. При этом церковь не поощряет мистические обряды и ритуалы.

Рождество – 2024: что можно и нельзя делать

Приготовления к празднику важно завершить до знаменательной даты — в само Рождество убирать дом и заниматься рукоделием не стоит. А вот следить за чистотой тела и выполнять банные процедуры не возбраняется.

Несмотря на окончание поста, злоупотреблять алкоголем и праздничными блюдами нельзя, иначе торжество может превратиться в нетрезвую перебранку.

Главное — не омрачать праздник ссорами, конфликтами и бранью. Все дурные помыслы нужно гнать от себя. Также ни в коем случае нельзя отказывать в помощи просящему.

Ранее «Известия» рассказывали, как Рождество отмечают католики и какие традиции праздника существуют в западных странах.