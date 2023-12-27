ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Белгородской и Ростовской областями
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- ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Белгородской и Ростовской областями
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) при попытке террористической атаки по объектам на территории РФ. Об это 27 декабря сообщили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над территориями Белгородской и Ростовской областей», — говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.
О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Об уничтожении беспилотника над Ростовской областью ранее ночью сообщал глава региона Василий Голубев. По его словам, последствия попытки атаки на земле устанавливаются.
22 декабря средства противовоздушной обороны России перехватили четыре украинских беспилотника над территорией Калужской области. Попытки атаки ВСУ были пресечены в 13:50 и 14:00.
Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.