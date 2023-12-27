В родном городе Шакиры открыли скульптуру в ее честь

В родном городе певицы Шакиры Барранкилья в Колумбии установили бронзовую статую в ее честь. Об этом во вторник, 26 декабря, сообщило издание People.

Художник Йино Маркес создал статую высотой 6,4 м, воспроизводящую танцевальное движение певицы из музыкального клипа 2005 года на песню Hips Don't Lie.

«Я рада поделиться этим с моими родителями. Мне очень приятно поделиться этим с ними и особенно с мамой в ее день рождения», — поделилась исполнительница в своем Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Она также опубликовала фотографии членов своей семьи рядом со статуей.

В 2022 году Шакира рассталась с защитником каталонского футбольного клуба «Барселона» Жераром Пике из-за измен спортсмена.

Пике и Шакира состояли в отношениях с 2011 года, но не оформляли брак официально. Они познакомились на чемпионате мира по футболу в ЮАР. Тогда певица снимала клип на песню Waka Waka, которая была гимном чемпионата, а футболист принимал участие в съемках. У пары двое детей.